Intensos operativos de rescate y liberación de fauna silvestre en Catamarca durante enero

Desde los primeros días de enero de 2026, personal de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, lleva adelante una intensa y sostenida tarea de rescate, traslado, cuidado y liberación de ejemplares de fauna silvestre en distintos puntos del territorio provincial.

Los operativos, que se desarrollan de manera permanente y articulada con otras instituciones, permitieron asistir a una amplia variedad de especies que se encontraban en situación de riesgo, cautiverio ilegal o fuera de su hábitat natural. Las intervenciones abarcaron tanto zonas urbanas como rurales y respondieron, en muchos casos, a denuncias realizadas por la ciudadanía.

Durante la primera semana de enero, el equipo técnico recuperó un ejemplar de lechuza que presentaba una lesión en uno de sus alas. El ave fue trasladada para su evaluación veterinaria y permanece bajo cuidado especializado, a la espera de su recuperación total antes de ser reinsertada en su ambiente natural.

En otro procedimiento relevante, y en un trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, se concretó el secuestro de 11 ejemplares de loros habladores que eran transportados en condiciones de cautiverio en la zona de El Portezuelo. Tras ser sometidos a controles sanitarios y constatarse su buen estado de salud, los animales fueron liberados conforme a los protocolos vigentes.

Asimismo, en la sede de Bomberos Voluntarios de la zona sur de la Capital, se llevó a cabo el retiro de un ejemplar de halcón, que posteriormente fue derivado para su evaluación y posterior liberación. En tanto, en el Club Defensores de Esquiú, personal de inspección intervino para rescatar dos iguanas coloradas que habían quedado atrapadas dentro de una pileta. Al encontrarse en óptimas condiciones, ambos reptiles fueron liberados en su hábitat natural.

Aguila coronada

Las tareas también se extendieron al interior provincial. En el departamento Belén, se procedió al retiro de un ejemplar de águila coronada que se encontraba en la sede local de Gendarmería Nacional. Por otra parte, en la comisaría de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, se rescató una lampalagua, la cual fue posteriormente liberada siguiendo las medidas de seguridad correspondientes.

A lo largo del mes, el personal especializado participó además en el rescate, cuidado y liberación de diversas especies, entre las que se destacan aguiluchos, palomas, lechuzas, águilas, un cóndor andino, víboras lampalaguas y osos meleros, entre otros animales silvestres protegidos por la normativa vigente.

Los Inspectores de Flora y Fauna cumplen un rol clave en estas acciones, fiscalizando el cumplimiento de las leyes provinciales que regulan la protección de los recursos naturales. Entre ellas se encuentran la Ley Provincial N.º 5.311 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y su decreto reglamentario 1663, la Ley N.º 4.855/95 de Fauna Silvestre y su decreto reglamentario 1064/99, así como la Ley N.º 4.891/96 de Pesca y Acuicultura y las disposiciones complementarias.

Para garantizar el cumplimiento de estas normativas, el cuerpo de inspectores trabaja de manera permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante un sistema de guardias activas y pasivas, ya que las infracciones ambientales pueden producirse en cualquier momento.

Desde el organismo recordaron que las denuncias o requerimientos vinculados a la protección de la fauna silvestre pueden realizarse a través del teléfono corporativo 383 4003978, destacando la importancia del compromiso ciudadano para preservar la biodiversidad provincial.