Fuerte reclamo por las Guardias médicas en el Hospital San Juan con eco en el interior

Un significativo número de profesionales de la salud protagonizó este jueves una la anunciada manifestación en inmediaciones del Hospital San Juan Bautista para reclamar el pago de las guardias médicas adeudadas desde el mes de diciembre. La protesta se da en un contexto de creciente malestar dentro del sistema de salud pública provincial, al que los propios trabajadores califican como "crítico" y "caótico", no solo por la falta de pagos, sino también por la precarización laboral y la ausencia de respuestas oficiales.

La movilización incluyó una marcha alrededor del principal nosocomio provincial y se desarrolló en el marco de un estado de asamblea permanente, medida que fue ratificada ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Salud y otros organismos del Gobierno. Además del atraso en el pago de las guardias, los manifestantes denunciaron una reducción en la cantidad de horas asignadas, lo que impacta directamente en los ingresos del personal.

"El reclamo no se limita únicamente al pago de las horas de guardia. Hay un petitorio amplio que incluye el aguinaldo adeudado, el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y una actualización del valor de la hora de guardia", explicó el médico Alfredo Zuliani, quien ofició como vocero del sector durante la jornada de protesta.

Zuliani remarcó que, pese a los reiterados pedidos formales, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades sanitarias. "Hemos decidido continuar en asamblea permanente ante la falta total de respuestas. No creemos que, cuando paguen, lo hagan con los intereses e indexaciones que corresponden. El aguinaldo del año pasado tampoco fue abonado y nunca fuimos convocados para discutir una recomposición salarial", sostuvo.

En ese sentido, el profesional también cuestionó la representación gremial en las mesas de diálogo. "Siguen hablando a través de otros actores, como ATE o Leonardo Burgos, que no nos representan. Acá nos representa el personal autoconvocado de Salud, Aprosca y Fesprosa, que es la única entidad gremial que siempre nos ha acompañado", afirmó.

La protesta en la Capital tuvo un fuerte eco en el interior provincial. En la ciudad de Belén, personal de salud se concentró frente al Hospital Zonal en respaldo al reclamo del Hospital San Juan Bautista, y advirtió que las problemáticas se replican —e incluso se profundizan— fuera de la capital.

Según señalaron los trabajadores del interior, una gran parte del personal se desempeña bajo contratos de guardia, una modalidad laboral que describieron como "sumamente precaria" y con escasos beneficios. Esta situación, indicaron, expone a los trabajadores a mayores niveles de inestabilidad y vulnerabilidad frente a decisiones administrativas.

En declaraciones a medios radiales, profesionales de Belén denunciaron además restricciones para el acceso a licencias, permisos y vacaciones. Aseguraron que cualquier intento de ejercer esos derechos deriva en descuentos económicos, incluso sobre guardias que aún no han sido abonadas. "Hay compañeros a los que se les descontó masivamente y seguimos sin cobrar el aguinaldo. Estamos por entrar en febrero y no tenemos ninguna fecha ni certeza", expresó una de las profesionales durante la concentración.

Desde el sector de la salud advierten que la continuidad de esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema sanitario y la atención a la población. Mientras tanto, ratificaron que las medidas de fuerza y visibilización continuarán hasta obtener respuestas concretas y soluciones de fondo a un conflicto que, lejos de resolverse, parece profundizarse.

Vale indicar que según la cartera sanitaria, la falta de pago total de las guardias no respondió a una decisión política ni presupuestaria, sino a un error del sistema administrativo que impidió la correcta liquidación de los haberes. Desde el organismo provincial indicaron que la situación ya fue detectada y que se encuentran realizando los ajustes necesarios para regularizar la deuda en el corto plazo.



