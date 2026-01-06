Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche para bebés por posible contaminación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria e informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició el retiro voluntario y preventivo de diversos lotes de fórmulas lácteas para lactantes comercializadas en el país, ante la posible presencia de una toxina bacteriana que podría representar un riesgo para la salud infantil.

La medida se adoptó luego de que se detectara la posible presencia de Cereulida, una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas durante el proceso de elaboración de los productos. Si bien no se confirmaron casos clínicos asociados al consumo, el retiro se dispuso como acción preventiva, en línea con los protocolos de seguridad alimentaria vigentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ANMAT ya se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias de las distintas provincias para garantizar que los productos afectados sean retirados de la venta en todo el territorio nacional, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online.

El microorganismo involucrado puede provocar cuadros gastrointestinales que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. En el caso de lactantes y bebés, estos síntomas pueden derivar rápidamente en deshidratación y complicaciones mayores, motivo por el cual el organismo sanitario resolvió actuar con máxima precaución.

Productos afectados

La alerta alcanza a determinados lotes específicos de las siguientes presentaciones:

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO (400 gramos):

Lote 517628872A (vencimiento 31/12/2026)

Lote 524128872A (vencimiento 28/02/2027)

Lote 524728872A (vencimiento 31/03/2027)

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO (800 gramos):

Lotes 517628872A, 522828872A, 524128872A, 528928872A, 528928872B, 529028872A, 533228872B y 533328872A

Con fechas de vencimiento comprendidas entre diciembre de 2026 y mayo de 2027

Nestlé Alfamino (400 gramos, importado de Suiza):

Lote 51690017Y1 (vencimiento 30/06/2027)

Desde la ANMAT aclararon que solo los lotes detallados se encuentran alcanzados por la medida y que el resto de los productos de la marca no presenta inconvenientes, aunque insistieron en la importancia de verificar cuidadosamente el número de lote y la fecha de vencimiento antes de consumir o suministrar las fórmulas.

Recomendaciones a la población

El organismo nacional solicitó a los consumidores que posean alguno de los productos afectados que se abstengan de utilizarlos de manera inmediata. Asimismo, instó a comerciantes, farmacias, supermercados y distribuidores, tanto de venta presencial como virtual, a retirar los productos de la comercialización y comunicarse con sus proveedores para proceder según los protocolos establecidos.

Para consultas, reclamos o devoluciones, los consumidores pueden contactarse directamente con Nestlé Argentina al 0800-999-8100 (opción 3) o enviar un correo electrónico a [email protected].

Qué es la toxina Cereulida y qué riesgos representa

La Cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, caracterizada por su alta resistencia al calor y a condiciones ambientales adversas, lo que dificulta su eliminación una vez presente en los alimentos. Su ingestión puede provocar dos síndromes bien diferenciados: el emético, que genera vómitos y náuseas poco tiempo después del consumo, y el diarreico, que puede aparecer horas más tarde con dolor abdominal, diarrea y fiebre.

En productos destinados a lactantes, la exposición a este tipo de toxinas reviste un riesgo sanitario mayor, razón por la cual las autoridades sanitarias priorizaron un retiro preventivo total de los lotes sospechosos para resguardar la salud de la población infantil.