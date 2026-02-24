Catamarca tendrá un martes con calorcito: ¿De cuánto será la máxima?

La jornada de este martes se presentará con condiciones estables en Catamarca, donde el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día y las probabilidades de precipitaciones serán bajas.

De acuerdo con el pronóstico, la madrugada comenzó con una mínima de 20 grados.

Durante la mañana las condiciones se mantendrán similares. El cielo continuará parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones nula. La temperatura ascenderá levemente hasta los 21 grados y el viento persistirá desde el Norte, con intensidades entre 13 y 22 km/h.

La tarde será el período más caluroso de la jornada. Se espera una temperatura máxima de 35 grados, en un contexto de cielo parcialmente nublado. En este tramo del día el viento rotará hacia el sector Este, aunque mantendrá velocidades similares, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 31 grados, manteniéndose todavía en valores elevados. El cielo continuará con nubosidad y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja. El viento volverá a predominar desde el Norte, aunque con menor intensidad, registrando velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, se prevé una jornada calurosa, con escasa inestabilidad y sin lluvias significativas a la vista. Las condiciones se mantendrán mayormente estables a lo largo del martes, con nubosidad variable y vientos moderados que rotarán del norte al este durante la tarde para luego regresar al sector norte por la noche.