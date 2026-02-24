Este martes permanecerá cerrado el Paso Internacional San Francisco: ¿porqué?

La Coordinación del Centro de Frontera confirmó que este martes 24 de febrero permanecerá cerrado el Paso Internacional San Francisco, como consecuencia de las condiciones adversas que afectan la transitabilidad en el lado chileno del corredor.

Según se informó oficialmente, la decisión obedece a que la Ruta CH31 se encuentra intransitable debido a fenómenos climáticos adversos registrados en el sector chileno, situación que impide garantizar la circulación segura a través del paso fronterizo.

Un cierre preventivo por razones climáticas

El anuncio fue realizado por la Coordinación del Centro de Frontera, organismo encargado de supervisar el funcionamiento del cruce internacional. La medida alcanza exclusivamente al martes 24 de febrero, jornada durante la cual el tránsito quedará totalmente interrumpido.

El motivo central del cierre es la intransitabilidad de la Ruta CH31, vía clave del lado chileno que conecta con el paso. Las autoridades precisaron que los inconvenientes obedecen a fenómenos climáticos adversos, sin que se hayan brindado mayores detalles técnicos sobre la naturaleza de los eventos meteorológicos.

En este contexto, la determinación busca priorizar la seguridad de los usuarios y evitar situaciones de riesgo derivadas de la circulación en condiciones desfavorables.

Detalles de la medida

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, los puntos centrales del cierre son:

Paso afectado: Paso Internacional San Francisco

Fecha de cierre: martes 24 de febrero

Motivo: intransitabilidad de la Ruta CH31

Causa: fenómenos climáticos adversos en el sector chileno

La interrupción del tránsito responde exclusivamente a las condiciones registradas en territorio chileno, lo que evidencia la importancia de la coordinación binacional en el funcionamiento de este corredor internacional.

Impacto en la circulación internacional

El Paso Internacional San Francisco constituye un punto estratégico de conexión entre Argentina y Chile. Su operatividad depende no solo de las condiciones del lado argentino, sino también de la situación vial en el sector chileno, donde la Ruta CH31 resulta determinante para completar el trayecto.

Cuando esa vía se encuentra intransitable, el cruce internacional no puede garantizar condiciones mínimas de seguridad para vehículos particulares, transporte de carga o turismo, lo que obliga a adoptar medidas preventivas como el cierre temporal.

La Coordinación del Centro de Frontera comunicó la decisión con antelación para que los usuarios puedan reorganizar sus desplazamientos y evitar traslados innecesarios hacia el paso durante la jornada afectada.

Condiciones sujetas a evolución

La reapertura del paso dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de la recuperación de la transitabilidad en la Ruta CH31. Mientras persistan los efectos de los fenómenos adversos en el sector chileno, el funcionamiento del corredor permanecerá condicionado a la evaluación de las autoridades competentes.

Por el momento, la disposición alcanza exclusivamente al martes 24 de febrero, día en que el Paso Internacional San Francisco permanecerá cerrado en su totalidad.

La comunicación oficial subraya que la medida responde estrictamente a razones de seguridad vial derivadas de la intransitabilidad de la ruta chilena, en un escenario marcado por factores climáticos que impactan directamente en la operatividad del cruce fronterizo.