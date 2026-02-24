Fray Mamerto Esquiú: avanzan con la limpieza y puesta en valor del canal matriz en San Antonio

En el marco de un esquema de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura hídrica, se ejecutaron trabajos sobre el canal matriz ubicado en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, específicamente en el sector conocido como El Farolito.

Las tareas fueron llevadas adelante mediante una articulación entre personal de Aguas de Catamarca y de la Intendencia de Riego, ambos organismos dependientes del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. La intervención incluyó acciones preliminares ejecutadas bajo criterios de seguridad, contemplando el uso de maquinaria pesada.

Intervención en un punto estratégico

El canal matriz intervenido forma parte de un sistema clave para el ordenamiento hídrico y el abastecimiento destinado a los regantes de la zona. En este contexto, las labores realizadas se enfocaron en garantizar el adecuado funcionamiento de la estructura y preservar sus condiciones operativas.

Según se informó, los trabajos incluyeron una limpieza integral y el perfilado del canal, abarcando tanto el piso como los laterales. Este procedimiento técnico tiene como finalidad:

Optimizar el escurrimiento del agua.

Mejorar el funcionamiento general del sistema.

Preservar las condiciones operativas del canal.

Beneficiar de manera directa a los regantes del sector.

La intervención se desarrolló en un tramo cuya traza, por su ubicación, forma parte del equipamiento urbano de la localidad de San Antonio, lo que añade un componente adicional en términos de planificación y cuidado del entorno.

Trabajo articulado bajo criterios de seguridad

Las acciones fueron ejecutadas por personal de Aguas de Catamarca y de la Intendencia de Riego, dependencias del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, en un esquema coordinado que permitió avanzar con las tareas previstas.

De acuerdo con lo detallado, antes del inicio de las labores se llevaron adelante tareas preliminares, contemplando el uso de maquinaria pesada y bajo estrictos criterios de seguridad. Este enfoque permitió intervenir en la estructura sin comprometer la estabilidad del sistema ni las condiciones del área circundante.

El perfilado del canal, junto con la limpieza integral, constituye una intervención técnica destinada a recuperar la sección hidráulica óptima del conducto. Al eliminar sedimentos y acumulaciones en el piso y los laterales, se favorece un flujo más eficiente y se reducen posibles obstrucciones que puedan afectar la circulación del agua.

Infraestructura hídrica y desarrollo productivo

El canal matriz cumple una función central dentro del esquema de riego del departamento Fray Mamerto Esquiú. Su mantenimiento resulta fundamental no solo para garantizar el suministro adecuado a los regantes, sino también para sostener el ordenamiento hídrico de la zona.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de un compromiso conjunto de mantener y conservar en óptimas condiciones los canales de riego, entendidos como infraestructura esencial para el desarrollo productivo local.

En ese sentido, la puesta en valor del canal matriz no se limita a una intervención puntual, sino que se enmarca dentro de una política de conservación sistemática de los recursos hídricos y de las obras que permiten su distribución.

Impacto en la comunidad de San Antonio

El tramo intervenido, al formar parte del equipamiento urbano de San Antonio, adquiere relevancia no solo desde el punto de vista productivo, sino también en términos de integración con la dinámica local.

La limpieza integral y el perfilado del canal apuntan a preservar su funcionamiento adecuado y a asegurar que el sistema continúe operando en condiciones óptimas, tanto para los usuarios directos —los regantes— como para el entorno urbano en el que se inserta.

De esta manera, la intervención realizada en El Farolito reafirma la importancia de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura hídrica, destacando el rol articulado de los organismos dependientes del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.

Con estas acciones, el canal matriz de San Antonio avanza en su proceso de puesta en valor, consolidando su función dentro del esquema de riego y reafirmando su carácter estratégico para el desarrollo productivo y el ordenamiento del recurso hídrico en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

