Alerta por fuertes vientos en Catamarca: el pronóstico alcanza a seis departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado alertas naranja y amarilla por vientos para distintos sectores de Catamarca. El fenómeno afectará principalmente a departamentos del oeste y la zona cordillerana, con ráfagas que en los sectores más expuestos podrían superar los 130 km/h.

La alerta naranja alcanza a la zona cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 70 y 90 km/h. Las ráfagas podrían superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las condiciones podrían generar reducción de la visibilidad, viento blanco y/o ventisca, por lo que el fenómeno puede complicar especialmente la circulación en sectores de altura.

Alerta amarilla para seis departamentos

Además del nivel naranja en las áreas cordilleranas, rige una alerta amarilla para el resto de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, y también para Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

En estas zonas se prevén vientos con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h.

El SMN advierte que estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.

De esta manera, distintos sectores de Catamarca permanecen bajo vigilancia meteorológica por un episodio de viento que tendrá mayor intensidad en las zonas cordilleranas, donde las ráfagas podrían superar ampliamente los 100 km/h.