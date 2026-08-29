El Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Andalgalá y la Universidad Nacional de Catamarca firmaron un convenio para financiar y ejecutar la obra de restauración de la histórica Casona Lafone Quevedo, que será habilitada como sede universitaria del departamento Andalgalá.

La rúbrica fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, el rector de la UNCa, Óscar Arellano, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua.

La Universidad Nacional de Catamarca tendrá a su cargo la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la dirección técnica, mientras que el Municipio de Andalgalá aportará capacidades territoriales, operativas, técnicas y logísticas para llevar adelante la intervención.

El intendente Eduardo Córdoba aseguró tras la firma que "estamos trabajando en conjunto para fortalecer a nuestra Casa de Altos Estudios y brindarles a los vecinos del interior, a los andalgalenses, la posibilidad de contar con una universidad más cerca".

Andalgalá tendrá su sede universitaria en la Casona Lafone Quevedo

Los fondos serán transferidos por la Provincia a la UNCA, que deberá habilitar una cuenta específica para administrar los recursos destinados exclusivamente a la obra. Los desembolsos se realizarán de manera parcial, de acuerdo con el avance de los trabajos, el plan de obras y la curva de inversión.

El proyecto apunta no solo a recuperar un edificio histórico y preservar el patrimonio de Andalgalá, sino también a consolidar una sede universitaria permanente que permita ampliar el acceso a la educación superior en el oeste catamarqueño.

Se destaca además el impacto que tendrá la iniciativa en el arraigo de los jóvenes, la formación de capacidades locales y la vinculación de la Universidad con las necesidades sociales, culturales y productivas de la región.