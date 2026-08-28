Lanzaron los Juegos RUP Olimpiadas para fortalecer la formación y el encuentro entre jóvenes

Durante los próximos dos meses, estudiantes y jóvenes que se forman en la Residencia Universitaria Provincial (RUP) serán protagonistas de una propuesta que combinará actividades culturales, académicas, deportivas y artísticas. Del lanzamiento participaron Leandro Quiroga Barros, secretario de Gobierno y Coordinación de la provincia y el diputado provincial, Hernán Díaz. Esta iniciativa busca generar espacios de encuentro y participación, promoviendo el compañerismo, el liderazgo, el trabajo en equipo y el desarrollo de nuevas capacidades. El núcleo de este proyecto parte de una premisa fundamental: la formación también implica compartir experiencias, crecer en comunidad y construir vínculos que acompañen cada proyecto de vida a lo largo del tiempo.

Infraestructura y dotación de recursos para el estudio

En este marco de acción, también se continúa fortaleciendo y poniendo en valor los espacios físicos de la Residencia. Para ello, se llevó adelante el equipamiento del playón multideportivo con la incorporación de redes y nuevos elementos deportivos, destinados específicamente a que los jóvenes puedan disfrutar y aprovechar plenamente este espacio de recreación y encuentro físico. Asimismo, se incorporó una fotocopiadora para el establecimiento, una herramienta concreta y de gran utilidad práctica que permitirá acompañar de forma directa las actividades académicas y facilitar el acceso a los materiales de estudio durante todo el proceso de formación de los residentes.

Acciones concretas de confort y seguridad institucional

Como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de permanencia de quienes habitan el lugar, también se realizó la entrega de frazadas y la colocación de rejas, dando respuesta institucional a necesidades concretas planteadas por los estudiantes. Estas intervenciones contribuyen de manera directa a contar con un espacio mucho más cómodo y seguro para el desarrollo diario de sus actividades, consolidando el compromiso con el bienestar de la comunidad estudiantil.