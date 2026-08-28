Entregan nuevo mobiliario y equipamiento médico a CAPS y hospitales del interior de Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia concretó una nueva entrega de equipamiento y mobiliario destinado a optimizar los servicios médicos en diversos puntos del territorio. La ceremonia y distribución oficial se llevaron a cabo en las instalaciones del Hospital "Ramón R. Carro", ubicado en la localidad de Chumbicha. Esta iniciativa se enmarca dentro de una política sostenida cuyo objetivo fundamental es continuar reforzando la calidad de atención tanto en los centros de salud de atención primaria como en los hospitales de toda la provincia, consolidando así una red sanitaria más robusta y preparada para dar respuesta a las demandas de la comunidad.

La envergadura de esta provisión se traduce en un total de 94 bienes entregados estratégicamente para abastecer a múltiples dependencias sanitarias. Entre los establecimientos beneficiados se encuentran el propio Hospital "Dr. Roberto Ramón Carro" de Chumbicha y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) correspondientes a los barrios San Martín, San Martín, San Pedro, además de los establecimientos de Balde de la Punta, Telaritos, Barrio La Estación y Villa Capayán, todos ellos integrantes del Área Programática N°4. Asimismo, la distribución abarcó al CAPS de Siján, dependiente del Área Programática N°5, y al Hospital "Dr. Liborio Forte" de la ciudad de Recreo, el cual forma parte del Área Programática N°8.

El impacto de la gestión financiera y la optimización de recursos propios

Detrás de esta importante incorporación de insumos y mobiliario se encuentra un esquema de financiamiento basado en la eficiencia administrativa y la captación de recursos genuinos. Los 94 bienes entregados no provienen de partidas presupuestarias ordinarias abstractas, sino que fueron adquiridos de manera directa a través de dos mecanismos clave de recaudación y gestión interna:

Las facturaciones generadas mediante el Programa SUMAR+

El recupero del costo de las prestaciones brindadas a pacientes con obra social en los establecimientos públicos de salud

Este modelo demuestra cómo la correcta facturación de las prestaciones médicas a las coberturas sociales y el aprovechamiento de programas nacionales de salud permiten reinvertir de forma directa en el sistema público. De este modo, cada atención brindada a un paciente con obra social se transforma en un recurso tangible que retorna a los hospitales y CAPS en forma de equipamiento moderno y mobiliario adecuado para la labor diaria del personal médico y no médico.

La voz institucional y el valor del trabajo coordinado frente al contexto macroeconómico

Durante el acto oficial de entrega, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, ofreció una evaluación política y social del acontecimiento, enmarcándolo en el escenario económico actual. La funcionaria manifestó que la cartera sanitaria se encuentra muy contenta de aportar este nuevo equipamiento y mobiliario para las diferentes Áreas Programáticas, subrayando que esta acción refleja un trabajo conjunto entre el equipo de salud, la gestión ministerial y un Gobierno provincial que acompaña y sostiene a la comunidad en una situación económica difícil.

Barrientos enfatizó que, aun en contextos adversos, mediante un trabajo coordinado es posible brindar la respuesta concreta que la ciudadanía necesita. En esa misma línea, destacó que estos 94 bienes adquiridos contribuyen de manera directa en una doble dimensión: por un lado, favorecen el bienestar y las condiciones laborales de cada compañero trabajador en su respectivo centro de salud; por el otro, impactan positivamente en los vecinos y pacientes, quienes logran obtener una mejor calidad de atención médica en cada una de sus visitas a las instituciones públicas de la provincia.