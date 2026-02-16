Catamarca consolida su liderazgo en el Ajedrez Nacional

El ajedrez del noroeste argentino atraviesa un ciclo de esplendor institucional y deportivo, y los recientes resultados obtenidos en el prestigioso Torneo Semifinal Argentina Sub 2300 son el testimonio más fiel de este crecimiento. La Asociación Catamarca Ajedrez, motor indiscutido del desarrollo de la disciplina en la región, ha manifestado un profundo orgullo ante el desempeño de sus representantes, quienes no solo compitieron al más alto nivel del país, sino que regresaron con logros estadísticos y personales que redefinen el techo del talento local.

La figura central de esta epopeya deportiva ha sido Lauty, quien alcanzó el título de Subcampeón tras una actuación que rozó la perfección técnica. Su desempeño fue de una precisión quirúrgica, al punto de igualar en la cima de la tabla con la reconocida WIM (Maestra Internacional Femenina) Liliana Burijovich. Es fundamental destacar que el enfrentamiento directo ante Burijovich fue la única partida que el representante catamarqueño no logró inclinar a su favor, resultando en un empate técnico que obligó a definir las posiciones de vanguardia mediante la aplicación del sistema de desempate Buchholz.

A pesar de quedar en el segundo lugar por este criterio organizativo, el impacto real de su juego se tradujo en una cifra contundente para el escalafón internacional, ya que Lauty sumó 109 puntos de ELO. Este crecimiento impresionante no es solo un dato numérico, sino el reflejo de una madurez estratégica y una dedicación constante que lo posicionan como una de las realidades más sólidas y prometedoras del ajedrez catamarqueño en la escena nacional.

Talento juvenil y resultados en el tablero

El éxito de la provincia no fue un esfuerzo aislado, sino el resultado de una labor colectiva donde cada pieza de la delegación cumplió un rol fundamental. Entre los resultados más destacados aparece la figura de Mateo Ovejero, quien logró un meritorio 10° puesto en la clasificación general. Su actuación fue doblemente premiada al consagrarse como el mejor Sub 14 del certamen con un total de 4 puntos obtenidos mediante el sistema de desempate. Este logro le permitió escalar 49 puntos de ELO, confirmando que el semillero provincial posee una proyección técnica envidiable.

Asimismo, la solidez del equipo se vio reforzada por la labor de López Perlos, quien alcanzó el 11° puesto de la competencia tras recolectar un total de 3,5 puntos tras rondas de alta intensidad. Por su parte, Maximiliano Casco completó la participación de la delegación ocupando el 33° puesto con 2,5 puntos, sumando una experiencia vital de cara a futuras contiendas de esta envergadura.

Más allá de los resultados frente al tablero, la delegación de Catamarca fue distinguida con un reconocimiento especial por su excelente comportamiento durante todo el torneo. Para la Asociación, este galardón es tan valioso como un trofeo, pues deja en alto no solo el nivel ajedrecístico, sino también los valores deportivos y la integridad que caracterizan a sus atletas. Este comportamiento ejemplar refuerza la imagen de la provincia como un centro de formación integral de deportistas.

Finalmente, este éxito rotundo ha sido posible gracias a un engranaje de apoyo institucional y privado. Se destaca el acompañamiento del Club Social 25 de Agosto y la figura de Maximiliano Mascheroni junto a su Espacio Somos Vecinos, quienes han sido parte fundamental de este equipo de trabajo. La logística y el viaje contaron con el respaldo de Q'ARA Calzados Artesanales, Pinturas Miura, Tua Cucina y la colaboración de Varela Mauricio, mientras que el alojamiento fue garantizado por el Sr. Nieto Sebastián y Luciano. De esta manera, Catamarca sigue creciendo y demostrando que, con apoyo y talento, el ajedrez provincial no tiene límites.