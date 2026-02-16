Ya que estamos: proponen que los Therians también se vacunen

En un contexto donde la comunicación institucional debe competir con algoritmos y tendencias efímeras, el Ministerio de Salud de Neuquén ha decidido apostar por una estrategia disruptiva. Aprovechando que el concepto de los Therians se encuentra actualmente en el centro de la conversación pública, las autoridades sanitarias de la provincia patagónica lanzaron una iniciativa que busca transformar el furor digital en una acción concreta de salud pública: el cumplimiento del calendario de vacunación.

La propuesta, calificada por diversos sectores como una insólita iniciativa, no es casual. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la intención de la cartera sanitaria es capitalizar la visibilidad que este grupo ha ganado en las plataformas digitales para recordar que, más allá de las tendencias o las identificaciones personales, la prevención de enfermedades sigue siendo una prioridad estatal.

El fenómeno en las redes sociales del Ministerio

La campaña se materializó a través de las cuentas oficiales del organismo, particularmente en Instagram, donde el tono de la comunicación se adaptó al lenguaje de las redes para captar la atención de los usuarios. La publicación comienza con una frase que reconoce la omnipresencia del tema en el debate actual: "Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante".

Este encabezado busca tender un puente entre la curiosidad que despiertan los Therians —personas que se identifican de alguna manera con animales— y la responsabilidad civil de la inmunización. El mensaje central de la pieza comunicacional es directo y busca desviar el foco de la polémica hacia el bienestar general, sosteniendo que "Cuidar tu salud siempre es importante" y rematando con una frase que intenta instalar la prevención como un valor social: "vacunarse sigue siendo tendencia".

Centros de salud y disponibilidad de dosis

Más allá del lenguaje lúdico o la referencia a la tendencia del momento, el objetivo técnico de la campaña es puramente operativo. Las autoridades de Neuquén insisten en la necesidad de mantener el calendario a día y, para ello, han recordado la disponibilidad total de recursos en el territorio provincial.

Para facilitar este proceso, se informó que los ciudadanos pueden realizar las siguientes acciones:

Acercarse a cualquier centro de salud de la provincia.

Concurrir a cualquier hospital provincial para recibir las dosis correspondientes.

Consultar la información necesaria para mantener en fecha el calendario de vacunación obligatorio y opcional.

Un debate entre la eficacia y la crítica

Como era de esperarse ante una publicación de este tenor, la respuesta del público fue inmediata y masiva. La iniciativa de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia provocó centenares de comentarios en cuestión de horas. La polarización del debate digital se hizo presente, dividiendo a la comunidad entre quienes celebran la creatividad institucional y quienes cuestionan el abordaje:

Comentarios a favor: Muchos usuarios celebraron que el Ministerio se haga eco de las nuevas tendencias para "no quedarse afuera" de la agenda joven y así fomentar una práctica saludable.

Comentarios en contra: Otro sector de la audiencia manifestó su rechazo o incredulidad ante la vinculación de un tema de salud pública con un fenómeno de redes sociales que todavía genera desconcierto en parte de la población.

En definitiva, la provincia de Neuquén ha decidido que, mientras los Therians sigan estando "en boca de todos", la mejor estrategia es utilizar esa repercusión para recordar que la vacunación es la herramienta más efectiva para el cuidado de la salud de toda la población, sin distinción de identidades o modas pasajeras.