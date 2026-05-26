Alerta por el mapa del sobrepeso y el retraso del crecimiento en la Argentina

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires elaboró el primer mapa de la Argentina que permite observar con detalle jurisdiccional la distribución de la denominada "doble carga" de la malnutrición, un fenómeno que combina la presencia de sobrepeso y retraso del crecimiento dentro de una misma población.

El trabajo, desarrollado por especialistas de Exactas UBA, fue publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology y representa el primer estudio de este tipo realizado en el país con un nivel de desagregación territorial que alcanza más de 500 jurisdicciones.

La investigación se enfocó en niños y niñas menores de cinco años atendidos dentro del sistema público de salud y permitió identificar fuertes desigualdades regionales en distintos puntos del territorio nacional.

Un mapa para identificar desigualdades territoriales

El estudio fue realizado por investigadores de Exactas UBA y tuvo como principal objetivo identificar inequidades territoriales vinculadas con la doble carga de la malnutrición en poblaciones vulnerables.

El investigador del CONICET Gerardo Cueto explicó que el trabajo se concentró específicamente en niños menores de cinco años cubiertos por el sistema público de salud. "El objetivo de nuestro trabajo es identificar las inequidades territoriales en la doble carga de la malnutrición a nivel poblacional entre niños menores de cinco años cubiertos por el sistema público de salud, o sea, estamos hablando de la población más vulnerable", señaló Cueto a la agencia de divulgación científica de la UBA.

La investigación permitió detectar áreas geográficas donde coexisten indicadores de sobrepeso y retraso del crecimiento, una combinación que constituye uno de los principales desafíos actuales en materia de salud pública y nutrición.

Cómo se construyó el estudio

Para elaborar el mapa, el equipo utilizó datos antropométricos vinculados al peso y la talla de casi un millón de niños y niñas menores de cinco años.

La información relevada surgió de pacientes atendidos en más de siete mil centros de salud pertenecientes al sistema público. Con esos datos, los investigadores desarrollaron modelos matemáticos específicos que permitieron construir:

Un mapa de distribución de niños con baja talla

Un mapa de distribución de niños con sobrepeso

Un modelo espacial conjunto con ambas variables

Según explicaron desde la UBA, el principal desafío consistió en integrar ambas dimensiones en un mismo modelo espacial para analizar cómo se superponen territorialmente los indicadores de malnutrición.

Para ello utilizaron los denominados "modelos espaciales conjuntos", definidos desde la universidad como "una alternativa sólida para detectar patrones espaciales superpuestos que pueden reflejar determinantes sociales, ambientales o estructurales compartidos".

Las zonas más afectadas del país

El mapa elaborado por Exactas UBA expone marcadas disparidades regionales en la distribución de la doble carga de la malnutrición. A través de una escala cromática que va desde el beige claro hasta el marrón oscuro, el trabajo identifica visualmente las áreas con mayor concentración de casos.

Las zonas más oscuras representan una mayor proporción de coexistencia entre sobrepeso y retraso del crecimiento. Según los resultados obtenidos, los departamentos con los niveles más altos de doble carga de malnutrición se ubican en:

El suroeste de la Patagonia

La región Central del país

La región Norte de la Argentina

El estudio muestra además una distribución heterogénea de estas problemáticas, con contrastes visibles entre distintas regiones y jurisdicciones del territorio nacional.

"Nuestros hallazgos son esenciales para identificar áreas de alto riesgo y orientar estrategias integradas para reducir las desigualdades tomando decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones y creencias", explicó Gerardo Cueto.

Qué es la doble carga de la malnutrición

Desde Exactas UBA explicaron que el concepto de "doble carga de la malnutrición" comenzó a utilizarse a comienzos del siglo XXI para describir un fenómeno cada vez más frecuente a nivel mundial. La expresión hace referencia a la coexistencia de:

Desnutrición

Bajo peso

Retraso del crecimiento

Déficit de nutrientes

Obesidad

Sobrepeso

Estas condiciones pueden presentarse dentro de una misma población, un hogar o incluso en un mismo individuo.

El fenómeno afecta especialmente a países de ingresos bajos y medios y tiene consecuencias directas sobre el desarrollo físico y cognitivo de las personas.

La próxima etapa de la investigación

Tras la publicación del mapa, los investigadores ya proyectan una segunda etapa del estudio. El nuevo objetivo estará orientado a identificar variables que permitan explicar por qué determinadas zonas presentan mayores niveles de doble carga de malnutrición y aparecen reflejadas en el mapa con tonalidades más oscuras.

La continuidad del trabajo buscará profundizar el análisis sobre los factores que podrían influir en estas desigualdades territoriales, con el propósito de aportar información útil para el diseño de políticas públicas y estrategias sanitarias basadas en evidencia científica.

La publicación del estudio representa un avance significativo en la comprensión territorial de la malnutrición en Argentina y ofrece una herramienta inédita para observar cómo coexisten el sobrepeso y el retraso del crecimiento en distintas regiones del país, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población infantil.