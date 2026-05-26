Más de cien dosis aplicadas durante el Festival Nacional de la Mandarina

En el marco del Festival Nacional de la Mandarina que se desarrolló en la localidad de Chumbicha, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una importante intervención sanitaria orientada a la prevención, la promoción de hábitos saludables y la concientización sobre la importancia de la vacunación.

La actividad se concretó mediante un stand sanitario que estuvo a cargo del personal del Área Programática N°4 junto con el equipo de Inmunizaciones, quienes trabajaron durante toda la jornada acercando diferentes servicios y acciones preventivas a las personas que participaron del tradicional evento.

Operativo sanitario

El operativo impulsado por el Ministerio de Salud se instaló en el predio del festival con el objetivo de acercar herramientas de prevención a la comunidad y facilitar el acceso a las vacunas para los grupos priorizados.

Durante la jornada se aplicaron 102 dosis de vacuna antigripal a personas que se acercaron voluntariamente al puesto sanitario dispuesto por el organismo provincial. Según se informó, los beneficiarios de las dosis aplicadas fueron:

Personas con enfermedades crónicas

Personal de salud

La presencia del stand sanitario permitió que muchas personas pudieran acceder a la inmunización en el mismo contexto del evento, integrando la prevención y la promoción de la salud a una actividad social y cultural de gran convocatoria en la localidad de Chumbicha.

Prevención y concientización

Además de la aplicación de vacunas, el equipo sanitario desarrolló distintas acciones orientadas a la educación y concientización de la población sobre la importancia de sostener los esquemas de inmunización.

Durante toda la actividad, los profesionales brindaron consejería vinculada a la necesidad de completar los calendarios de vacunación para prevenir diferentes enfermedades. La tarea incluyó el acompañamiento y la orientación a quienes se acercaron con consultas relacionadas con vacunas y esquemas pendientes.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de mantener actualizados los calendarios de vacunación, especialmente en sectores considerados de riesgo, como personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud.

Actividades para los más pequeños

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la realización de juegos didácticos relacionados con las diferentes vacunas, una propuesta especialmente pensada para niñas y niños que participaron del festival junto a sus familias.

Estas actividades tuvieron como finalidad generar conciencia desde edades tempranas acerca de la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención sanitaria.

La incorporación de juegos didácticos permitió combinar el aspecto educativo con actividades recreativas, favoreciendo la participación de los más pequeños en una propuesta de concientización adaptada a sus edades.