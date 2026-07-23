Alerta por el regreso de los argentinos que viajaron al Mundial y el riesgo por el sarampión

El regreso a sus hogares de los argentinos que viajaron para acompañar a la Selección en el Mundial, sumado al incremento de turistas internacionales, llevó a las autoridades sanitarias a elevar el sistema de alerta ante el riesgo de reintroducción del sarampión.

La enfermedad es altamente contagiosa y afecta principalmente a los niños. Se transmite a través de gotículas procedentes de la nariz, la boca y la faringe de las personas infectadas. En este contexto, el Ministerio de Salud recomendó mantener la vacunación al día y permanecer atentos ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la situación epidemiológica del sarampión en la Región de las Américas muestra un incremento sostenido del riesgo de reintroducción del virus en países que lograron interrumpir su transmisión endémica.

El documento advierte que la circulación activa del virus en distintos territorios de la región y la aparición de brotes de gran magnitud incrementan el riesgo de importación de casos y de restablecimiento de cadenas de transmisión.

La preocupación sanitaria se vincula especialmente con la movilidad internacional y el regreso de personas provenientes de zonas donde se registró circulación del virus.

Estados Unidos notificó 2.260 casos confirmados

Hasta el 16 de julio de 2026, Estados Unidos notificó 2.260 casos confirmados de sarampión. De ese total, 2.218 casos fueron reportados por 42 jurisdicciones, entre las que se encuentran Florida, Texas y Kansas, ciudades donde estuvieron argentinos que viajaron para seguir a la Selección.

El informe también señaló la aparición de 34 nuevos brotes durante 2026. Del total de casos confirmados, el 93%, equivalente a 2.108 de los 2.260 casos, está asociado a brotes.

La distribución de esos casos vinculados con brotes es la siguiente:

741 casos corresponden a brotes iniciados en 2026.

corresponden a brotes iniciados en 2026. 1.367 casos corresponden a brotes que comenzaron en 2025.

Los datos forman parte del escenario que llevó a reforzar las recomendaciones para quienes regresan al país luego de haber viajado al exterior y para la población en general.

Los síntomas que requieren una consulta inmediata

Las autoridades sanitarias aconsejaron consultar de inmediato si, durante el viaje o hasta 30 días posteriores al regreso, aparecen síntomas compatibles con sarampión.

La recomendación apunta especialmente a la presencia de:

Fiebre alta de 38°C o más.

Sarpullido rojizo que avanza por la piel.

En caso de presentar estos síntomas, las personas que regresaron de un viaje deben informar esa circunstancia al ingresar a un centro de salud. La indicación es comunicar no solamente los síntomas, sino también el antecedente de haber viajado.

El período de 30 días posteriores al regreso es señalado como una etapa durante la cual se debe prestar especial atención a la aparición de fiebre y manchas rojizas en la piel.

Una enfermedad con alta transmisión

El Ministerio de Salud destacó la elevada capacidad de contagio del virus. "Cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas", señaló la cartera sanitaria.

Además, remarcó que no existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión. Por ese motivo, la vacunación constituye la principal medida preventiva para evitar la enfermedad, sus complicaciones y la transmisión del virus.

La transmisión se produce por vía aérea. Frente a la aparición de síntomas compatibles, se recomienda el uso de barbijo para evitar contagiar a otras personas. También se solicita no concurrir a lugares públicos hasta que un profesional de la salud otorgue el alta. La indicación incluye:

La escuela.

El trabajo.

El club.

Otros espacios públicos.

La recomendación busca evitar que una persona eventualmente infectada entre en contacto con otras durante el período en el que puede transmitir el virus.

La vacunación, una barrera central

El calendario de vacunación contempla dos dosis de la vacuna triple viral. Sin embargo, la cobertura se encuentra lejos del 95% en todo el territorio.

De acuerdo con la información sanitaria, si la cobertura fuera homogénea, podría constituir una barrera robusta para frenar rápidamente la transmisión del sarampión.

Las dosis recomendadas son:

Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses.

vacuna triple viral a los 12 meses. Segunda dosis: vacuna triple viral entre los 15 y 18 meses.

Además, se continuará vacunando, en el año en que cumplen cinco años de edad, a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y durante los primeros seis meses de 2024.

Los requisitos para personas de cinco años o más

Las personas de 5 años o más deben acreditar al menos dos dosis de una vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola, aplicadas después del año de vida.

La acreditación puede realizarse mediante:

Dos dosis de vacuna doble viral.

Dos dosis de vacuna triple viral.

Serología IgG positiva para ambos virus.

El esquema busca garantizar que las personas cuenten con protección documentada contra el sarampión y la rubéola.

El personal de salud también debe acreditar su protección

La recomendación alcanza asimismo a todas las personas que trabajan en el sistema de salud. La indicación comprende a quienes cumplen funciones en distintas áreas y no solamente al personal médico y de enfermería.

Deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida, mediante vacuna doble o triple viral, o contar con serología IgG positiva para ambos virus. La disposición incluye a trabajadores de: