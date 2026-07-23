Nueva Alerta Amarilla por fuertes vientos para la Puna de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva Alerta Amarilla para la Puna de Catamarca, con vigencia prevista para la tarde de este jueves. El fenómeno alcanzará a distintos sectores de la provincia y estará asociado principalmente a la presencia de fuertes vientos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, una condición que puede generar una significativa reducción de la visibilidad en las áreas afectadas. El aviso comprende zonas de alta cordillera y precordillera, donde el viento será el principal protagonista de la jornada.

La alerta incluye a la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén, la Puna de Tinogasta y la Puna de Santa María, que deberán afrontar condiciones meteorológicas marcadas por la intensidad del viento durante el período anunciado.

El viento del Oeste será el fenómeno

El SMN anticipó que las áreas de alta cordillera y precordillera estarán afectadas por vientos provenientes del sector oeste. La intensidad prevista se ubicará entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

La principal consecuencia asociada al fenómeno será la posibilidad de una reducción de la visibilidad, especialmente en los sectores alcanzados por las mayores intensidades del viento. La combinación entre las fuertes velocidades sostenidas y las ráfagas previstas configura el escenario que llevó al organismo meteorológico nacional a emitir el alerta.

Antofagasta de la Sierra tendrá una jornada fría y ventosa

Dentro de las zonas alcanzadas por el pronóstico, Antofagasta de la Sierra tendrá una jornada marcada por el viento y las bajas temperaturas.

El cielo se presentará parcialmente nuboso, mientras que la temperatura mínima será de -5 grados y la máxima alcanzará los 8 grados.

El registro térmico previsto muestra una jornada fría en la localidad, con una amplitud entre la mínima y la máxima que se desarrollará en un contexto de intensos vientos del oeste.

En este sector de la Puna, el viento se suma así a las bajas temperaturas como uno de los principales componentes de las condiciones meteorológicas previstas para este jueves.

Tinogasta: mínima de 2 grados

En el caso de Tinogasta, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que llegará a los 12 grados.

También en esta zona el viento tendrá un papel central. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h, de acuerdo con la información meteorológica proporcionada.

La jornada combinará así temperaturas bajas durante las primeras horas con una evolución hacia una máxima de 12 grados, en un contexto en el que el viento se mantendrá como uno de los elementos destacados del pronóstico.