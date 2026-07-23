Jueves ventoso en Catamarca: habrá ráfagas de hasta 59 km/h

Catamarca transitará un jueves con condiciones variables y con el infaltable en temporada de Poncho: el viento. Habrá presencia sostenida desde el sector Norte. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día tendrá temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 17 grados, con una máxima prevista para la tarde, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero durante todas las franjas horarias analizadas.

El comportamiento del tiempo presentará modificaciones a lo largo del día. La madrugada comenzó con cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana se espera una mejora parcial en las condiciones de nubosidad. Por la tarde, el viento ganará intensidad y será el rasgo más destacado del pronóstico, con velocidades que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. Durante la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y persistirán las ráfagas fuertes.

La mañana con cielo parcialmente nublado

Especificando, el SMN anuncia que para este rango horario el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura prevista para la mañana será de 4 grados, el registro más bajo de los cuatro momentos del día.

En esta franja horaria, el viento continuará soplando desde el Norte. Las velocidades estarán entre 13 y 22 km/h, mientras que la probabilidad de lluvias seguirá siendo del 0%.

La tarde con el Innombrable

El cambio más significativo en las condiciones previstas se producirá durante la tarde, que será el momento más ventoso de la jornada. El cielo estará bajo condiciones de tiempo ventoso y la temperatura alcanzará la máxima estimada de 17 grados.

El viento mantendrá la orientación y tendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h. De esta manera, el período vespertino concentrará las mayores intensidades previstas para este jueves.

La ausencia de lluvias se mantendrá también durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones del cero por ciento.

La noche continuará con ráfagas de hasta 59 km/h

Durante la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 10 grados. El viento seguirá siendo norteño, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, las ráfagas continuarán siendo intensas y podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, de acuerdo con el pronóstico. Así, el viento seguirá siendo una de las principales características del cierre de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, tampoco se esperan lluvias durante la noche, por lo que la probabilidad son nulas y así se mantendrá hasta la semana que viene.