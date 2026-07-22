En medio de la tensión en redes, el Gobierno respaldó el cobro a estudiantes extranjeros en las universidades

En el marco de una coyuntura particular, atravesada por lo que diversos sectores han identificado como una campaña anti Argentina en redes sociales, el Gobierno ratificó la facultad que poseen las casas de altos estudios del país para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros. La confirmación de la vigencia normativa estuvo a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien apeló a las plataformas digitales para dejar en claro el alcance de las regulaciones vigentes y responder a las múltiples inquietudes planteadas sobre la materia.

El funcionario libertario sostuvo a través de su cuenta en la red social X que se encuentra plenamente vigente el DNU 366/2025, instrumento normativo que determina la autorización formal dirigida a todas las universidades nacionales para implementar el cobro de aranceles a los estudiantes procedentes del exterior. Asimismo, en una publicación tendiente a precisar el encuadre legal, el subsecretario expuso que la administración de este derecho por parte de las autoridades académicas cuenta con un plazo determinado: "Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", remarcó el integrante de la cartera educativa, argumentando que la alta densidad de consultas recibidas hizo imprescindible explicitar el trasfondo legal correspondiente a dicha medida.

Modificaciones sustanciales a la Ley de Educación Superior N° 24.521

La piedra angular de esta resolución gubernamental descansa en las modificaciones aplicadas sobre la legislación histórica que rige al sistema universitario argentino. En este sentido, el artículo 35 de la citada norma dispone la sustitución directa del apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificaciones posteriores.

A partir del texto normativo, el esquema de gratuidad y las excepciones de arancelamiento quedan estructurados bajo las siguientes especificaciones técnicas:

Gratuidad para ciudadanos argentinos y residentes permanentes: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal continuarán siendo estrictamente gratuitos tanto para los ciudadanos argentinos nativos o por opción, como para todo extranjero que acredite contar con residencia permanente dentro del territorio nacional.

Prohibición expresamente estipulada: La garantía de gratuidad establecida para los ciudadanos argentinos y los residentes permanentes conlleva la prohibición absoluta de fijar sobre este universo de estudiantes cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, ya sea de carácter directo o indirecto.

Habilitación de retribuciones: El articulado precisa explícitamente que las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para todas aquellas personas que no se encuadren dentro del grupo de residentes permanentes o ciudadanos argentinos, de total conformidad con los términos y preceptos estipulados en el inciso c) del artículo 59 de la referida norma.

Excepciones, régimen de becas y el posicionamiento del Presidente en redes

A la par de la habilitación para percibir aranceles por parte de aquellos alumnos que no posean el estatus de residentes permanentes, la legislación contempla herramientas de flexibilización y cooperación institucional. El texto oficial completa su marco indicando que, sin perjuicio del arancelamiento, quienes carezcan de residencia permanente en la Argentina podrán postular y ser titulares de becas. Esta posibilidad se encuentra supeditada a que tales beneficios estén previstos en los estatutos correspondientes o se encuentren contemplados en convenios celebrados entre las propias instituciones de educación superior estatales y otros estados, así como organismos o instituciones nacionales e internacionales, ya sean de órbita pública o privada.

Por su parte, la discusión política sobre el tema y la repercusión internacional alcanzaron la cúspide del Poder Ejecutivo. El Jefe de Estado apuntó de manera directa contra los ciudadanos extranjeros que emitieron cuestionamientos hacia la sociedad argentina a través de la plataforma X. Mediante una serie de publicaciones en su perfil oficial, el mandatario respondió fijando posición ante las críticas manifestadas en las redes.

En uno de sus posteos iniciales, aunque sin una vinculación directa e inmediata con el plano normativo de la educación universitaria, el Presidente manifestó expresamente: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos". Posteriormente, ante el agravamiento de los intercambios virtuales y en un tono más confrontativo respecto a los detractores de la sociedad nacional, el Jefe de Estado sentenció citando un célebre pensamiento: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida".