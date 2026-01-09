Alerta en rutas provinciales y nacionales tras las lluvias en Catamarca

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en distintos puntos de la provincia de Catamarca generaron complicaciones en varias rutas provinciales y nacionales, con desprendimientos de rocas, acumulación de barro, arrastre de sedimentos y calzadas resbaladizas. Ante este escenario, las autoridades viales emitieron advertencias para los conductores y solicitaron extremar las medidas de precaución al momento de circular.

Uno de los sectores más afectados es la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Pomancillo y el ingreso a Villa Las Pirquitas, donde durante la madrugada se registraron desprendimientos de rocas y material suelto sobre la calzada. Como consecuencia de las precipitaciones, el pavimento presenta sectores resbaladizos que incrementan el riesgo de siniestros viales, especialmente durante las primeras horas del día y en condiciones de baja visibilidad.

Ruta n° 1 - Ingreso a Las Pirquitas

Desde Vialidad Provincial informaron que personal técnico y operativo se encuentra trabajando de manera continua en el lugar, realizando tareas de despeje y limpieza para restablecer las condiciones normales de circulación. No obstante, mientras continúan las labores, se solicita a los conductores reducir la velocidad, respetar estrictamente la señalización preventiva instalada en la zona y extremar las precauciones al transitar por el sector.

Otra de las zonas donde se desplegó un operativo especial es el departamento Aconquija, particularmente sobre la Ruta Provincial N° 48. Allí, las lluvias provocaron la acumulación de agua, barro y sedimentos en calzadas y badenes, lo que obligó a la intervención del personal de Vialidad para realizar tareas de limpieza y despeje.

Aconquija

Las autoridades recomendaron circular con suma precaución, especialmente en las zonas bajas y en los cruces de badenes, donde el arrastre de material puede modificar las condiciones del camino y generar superficies inestables. Asimismo, se recordó la importancia de evitar maniobras bruscas y mantener una distancia prudente entre vehículos.

En paralelo, Vialidad Nacional Catamarca emitió una advertencia para los usuarios de la Ruta Nacional N° 60, en el tramo de la Quebrada de la Cebila, donde también se registraron desprendimientos de material rocoso desde las montañas hacia la calzada. Estas condiciones representan un riesgo significativo para quienes circulan por la zona, especialmente para vehículos de menor porte y transporte de carga.

La Cébila

Según el comunicado oficial, el material desprendido se encuentra sobre la zona de camino, por lo que se solicita transitar con mucha precaución y respetar las señales preventivas colocadas en el lugar. Personal de la base de Chumbicha se encuentra trabajando activamente en las tareas de despeje, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y normalizar la circulación lo antes posible.

Desde los organismos viales reiteraron la importancia de atender las recomendaciones oficiales, evitar la circulación innecesaria por los tramos afectados y mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Finalmente, recordaron que las condiciones climáticas adversas pueden generar cambios repentinos en la transitabilidad de los caminos, por lo que se insta a los conductores a adoptar una conducción responsable, planificar los viajes con antelación y priorizar la seguridad propia y de terceros.