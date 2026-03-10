OSEP registró cerca de 22 mil recetas digitales en su primera semana

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizó un balance favorable tras la primera semana de funcionamiento del sistema de receta digital, una herramienta que comenzó a utilizarse desde el 1° de marzo para la prescripción de medicamentos ambulatorios.

Durante los primeros días de implementación, el sistema registró alrededor de 22 mil recetas digitales emitidas, destinadas a cerca de 12 mil afiliados que utilizan los servicios de la obra social. El proceso involucró además la participación de cerca de mil profesionales prescriptores, quienes comenzaron a incorporar el nuevo sistema para realizar las prescripciones médicas dentro del circuito de atención habitual.

Desde la institución señalaron que los resultados iniciales resultan alentadores tanto para los afiliados como para los prestadores y para la propia obra social, marcando un primer paso en la modernización del sistema de prescripción de medicamentos.

Cómo funciona el sistema de receta digital

La implementación de la receta digital introduce un cambio en el procedimiento utilizado para indicar medicamentos dentro de la obra social. A partir de esta modalidad, los profesionales prescriptores emiten la receta de manera digital, lo que permite que la prescripción sea transmitida de forma inmediata al afiliado.

El proceso funciona de la siguiente manera:

El profesional médico emite la receta en formato digital.

La prescripción llega como notificación a la aplicación OSEP Móvil Catamarca.

El afiliado puede visualizar la receta en la aplicación y utilizarla para retirar los medicamentos.

La dispensa se realiza en farmacias privadas.

Además, el sistema permite que la receta pueda enviarse al afiliado a través de distintos canales, ampliando las alternativas de acceso a la información.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Correo electrónico

Mensajes a través de WhatsApp

De esta manera, el nuevo mecanismo busca facilitar el acceso de los afiliados a la medicación indicada por los profesionales de salud.

Información en tiempo real para mejorar la gestión

Uno de los aspectos destacados por OSEP es la capacidad del sistema para generar información en tiempo real sobre el funcionamiento del proceso de prescripción.

Gracias a esta herramienta, la obra social puede conocer de manera inmediata:

La cantidad de recetas emitidas

Los medicamentos prescriptos

Los profesionales que participan en el proceso

Este conjunto de datos constituye una fuente de información clave para la gestión del sistema, ya que permite mejorar diferentes aspectos vinculados a la administración de medicamentos.

Entre los beneficios señalados se encuentran optimizar los controles, mejorar la planificación de la dispensa de medicamentos y fortalecer la transparencia en la provisión.

Según indicaron desde la obra social, contar con estos datos en tiempo real permite tomar decisiones basadas en información precisa, lo que contribuye a una gestión más eficiente del sistema.

Mayor comodidad para los afiliados

Desde la perspectiva de los usuarios, el nuevo sistema representa una forma más ágil y cómoda de acceder a la medicación. Al recibir la receta digital en la aplicación o a través de canales electrónicos, los afiliados pueden consultar la prescripción sin necesidad de trasladar documentación en formato papel.

Este mecanismo también facilita el seguimiento de las recetas emitidas, ya que la información queda disponible en formato digital. Entre las ventajas destacadas para los afiliados se encuentran:

Acceso inmediato a la receta una vez emitida

Disponibilidad de la prescripción en la aplicación OSEP Móvil Catamarca

Recepción de la receta por correo electrónico o WhatsApp

Mayor comodidad para gestionar la dispensa en farmacias

De esta manera, el sistema busca simplificar los trámites vinculados al acceso a medicamentos, reduciendo tiempos y mejorando la experiencia de los usuarios.

Los mismos profesionales, con un sistema diferente

Desde la obra social también se aclaró que los profesionales prescriptores continúan siendo los mismos que ya atendían a los afiliados de OSEP. La principal diferencia radica exclusivamente en el sistema utilizado para emitir la prescripción, que ahora se realiza mediante una plataforma digital.

Este cambio permite incorporar mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en el proceso de prescripción de medicamentos.

La digitalización facilita además el registro y seguimiento de las recetas, permitiendo a la obra social contar con un sistema más organizado y transparente.

Medicamentos de alto costo seguirán con receta en papel

A pesar de la implementación de la receta digital, OSEP informó que la dispensa de medicamentos de alto costo continuará realizándose bajo la modalidad habitual.

En estos casos, la prescripción seguirá efectuándose de manera escrita en papel, manteniendo el sistema que ya se encontraba en funcionamiento para este tipo de tratamientos.

De esta manera, la digitalización se aplica principalmente a los medicamentos ambulatorios, mientras que los tratamientos de alto costo conservan su esquema tradicional.