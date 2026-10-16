Alerta sanitaria en Catamarca: confirmaron un caso de rabia en un murciélago

El Ministerio de Salud de Catamarca emitió una alerta sanitaria para la población general tras la confirmación de un caso de rabia en un murciélago insectívoro en la ciudad Capital. Ante esta situación, el organismo provincial difundió una serie de recomendaciones preventivas destinadas a reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad y reforzar las medidas de cuidado tanto para las personas como para los animales domésticos.

La confirmación del caso puso el foco en la importancia de reconocer las situaciones que pueden representar un riesgo y saber cómo actuar ante la aparición de un murciélago en una vivienda o en sus alrededores. Entre las principales indicaciones se encuentran evitar el contacto directo con estos animales, recurrir al personal especializado para su retiro y mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos.

Las recomendaciones también contemplan qué hacer si una persona sufre una mordedura, un arañazo o entra en contacto directo con la saliva de un murciélago o de una mascota bajo sospecha. En esos casos, el Ministerio de Salud remarcó la necesidad de lavar inmediatamente la zona afectada y acudir con urgencia al centro de salud u hospital más cercano.

La alerta busca que la comunidad cuente con información clara para responder ante posibles situaciones de exposición. Las medidas indicadas comprenden desde la prevención cotidiana en los hogares hasta la consulta médica urgente cuando se produce un contacto que pueda implicar riesgo.

Vacunación anual obligatoria para perros y gatos

Una de las principales medidas preventivas señaladas por las autoridades sanitarias es la vacunación antirrábica de los animales domésticos. El Ministerio de Salud recordó que todos los perros y gatos deben recibir esta vacuna una vez al año durante toda su vida, a partir de los tres meses de edad.

La indicación alcanza a todos los animales, sin distinción de sus hábitos o del lugar donde viven. Por ese motivo, las autoridades aclararon que también deben vacunarse los perros y gatos que permanecen dentro de las viviendas y aquellos que viven en departamentos ubicados en pisos altos.

El hecho de que una mascota no salga a la calle no elimina la necesidad de cumplir con la vacunación. Según explicó el organismo, los murciélagos pueden ingresar a las viviendas por ventanas o balcones, por lo que incluso los animales que permanecen dentro de la casa pueden quedar expuestos a situaciones de riesgo.

En este contexto, la recomendación es mantener la vacunación al día y respetar la frecuencia anual establecida. El cumplimiento de esta medida constituye una de las herramientas centrales de prevención comunicadas por el Ministerio.

Los puntos principales de la indicación sanitaria son:

Animales alcanzados: todos los perros y gatos.

Edad de inicio: a partir de los tres meses.

Frecuencia: una dosis de vacuna antirrábica cada año.

Duración: durante toda la vida del animal.

Alcance: también incluye a las mascotas que no salen de la vivienda y a las que viven en departamentos altos.

La recomendación procura evitar que la permanencia dentro de un hogar sea interpretada como una razón para omitir la vacunación. La posibilidad de que un murciélago ingrese por una ventana o un balcón explica por qué la medida debe cumplirse independientemente de las condiciones de vida de la mascota.

Qué hacer si aparece un murciélago

Otra de las advertencias del Ministerio de Salud es no tocar nunca un murciélago con las manos descubiertas, tanto si está vivo como si parece enfermo o se encuentra muerto.

La indicación incluye a los ejemplares que aparecen caídos o que presentan comportamientos sospechosos dentro de una casa. Ante una situación de este tipo, las autoridades recomendaron mantener la distancia y evitar cualquier intento de manipulación directa. Para contener al animal sin tocarlo, se debe utilizar un recipiente que permita cubrirlo. El procedimiento recomendado consiste en colocar un balde, una caja o un frasco boca abajo sobre el ejemplar y poner un objeto pesado encima para impedir que escape.

Una vez contenido, es necesario comunicarse de inmediato con la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, para que personal entrenado se encargue de retirarlo.

Las medidas indicadas para estos casos son las siguientes:

No tocar el murciélago con las manos descubiertas, esté vivo, enfermo o muerto.

Si está caído o presenta una conducta sospechosa, cubrirlo con un balde, una caja o un frasco, sin entrar en contacto directo con el animal.

Colocar un objeto pesado sobre el recipiente para mantenerlo en su lugar.

Comunicarse inmediatamente con la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis para solicitar el retiro por parte de personal entrenado.

El procedimiento busca evitar el contacto directo entre las personas y el animal, al tiempo que permite que la intervención quede a cargo de personal capacitado. Por eso, ante la presencia de un ejemplar sospechoso, la recomendación es no manipularlo y solicitar asistencia especializada.

Mordeduras, arañazos o contacto con saliva

El Ministerio también hizo hincapié en la respuesta inmediata que debe adoptar una persona si sufre una mordedura o un arañazo, o si entra en contacto directo con la saliva de un murciélago o de una mascota bajo sospecha.

En estas circunstancias, la primera medida es lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón común durante al menos 15 minutos. Después de realizar el lavado, la persona debe concurrir con urgencia al centro de salud u hospital más cercano para recibir una evaluación médica.

La indicación de acudir a un establecimiento sanitario es fundamental dentro del protocolo preventivo difundido por las autoridades. No se debe esperar a que aparezcan síntomas para buscar atención, ya que el equipo médico evaluará las características de la exposición y determinará las medidas que correspondan.

Según la información del Ministerio, los profesionales de salud analizarán cada situación y, cuando sea necesario, iniciarán el tratamiento preventivo conocido como profilaxis posexposición.

Este tratamiento es altamente efectivo si se aplica antes de que aparezcan síntomas. Por esa razón, frente a una mordedura, un arañazo o un contacto directo con saliva que pueda representar un riesgo, la recomendación es actuar sin demora y dejar la evaluación en manos del equipo médico.

La secuencia de actuación indicada por las autoridades comprende tres pasos centrales:

Lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón común durante al menos 15 minutos.

Acudir con urgencia al centro de salud u hospital más cercano.

Seguir la evaluación médica y recibir, si corresponde, la profilaxis posexposición antes de la aparición de síntomas.

Estas indicaciones se suman a las medidas para evitar el contacto con murciélagos y a la vacunación anual de las mascotas. El objetivo es reducir las posibilidades de exposición y asegurar una respuesta rápida cuando se produce un contacto sospechoso.