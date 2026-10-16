¿Cómo va a estar el clima este viernes en Catamarca?

Catamarca tendrá este viernes una nueva jornada marcada por la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones previstas contemplan un comienzo con cielo parcialmente nublado, seguido con alguna inestabilidad por sectores.

En cuanto a las temperaturas, los registros previstos mostrarán un ascenso progresivo desde las primeras horas del día hasta alcanzar una máxima de 22 grados durante la tarde, un valor que se mantiene en el promedio de las temperaturas máximas de los últimos días. Posteriormente, hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 17 grados.

El viento también tendrá cambios a lo largo de la jornada. Durante la madrugada predominará el sector Sudoeste, con velocidades muy bajas, mientras que desde la mañana rotará hacia el Noreste. Esta dirección se mantendrá durante el resto del día, con un incremento de la intensidad durante la tarde, cuando se esperan velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, el panorama meteorológico estará caracterizado por una combinación de temperaturas moderadas, nubosidad y probabilidades de precipitaciones en diferentes períodos. Aunque el registro térmico más alto llegará por la tarde, las condiciones previstas no anticipan una jornada completamente estable, ya que las lluvias podrían presentarse desde la mañana y continuar hasta el cierre del día.

Lloviznas durante la mañana

Durante la mañana se esperan lloviznas en Catamarca, con una temperatura prevista de 12 grados. En este período, las chances de precipitaciones aumentará y se ubicará entre el 10% y el 40%, un rango que también se mantendrá durante la tarde y la noche.

El viento cambiará su dirección al Noreste y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. De este modo, la mañana estará marcada por la presencia de precipitaciones.

Tarde con 22 grados

La temperatura más elevada del viernes se registrará durante la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 22 grados. Según los datos del SMN, este valor se encuentra dentro del promedio de las máximas registradas durante los últimos días.

Sin embargo, el ascenso de la temperatura no estará acompañado por una mejora definitiva de las condiciones meteorológicas. Para ese período se anuncian lluvias aisladas. El viento del noreste aumentará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Las lluvias aisladas en la noche

Para el final de la jornada se anticipa una temperatura de 17 grados junto con la continuidad de las posibilidades de precipitaciones.

El viento seguirá soplando desde la misma dirección, aunque disminuirá su intensidad respecto del período anterior. Las velocidades previstas se ubicarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, dentro del mismo rango establecido para la mañana.