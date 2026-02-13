Alerta vial por lluvias: piden circular con precaución en rutas nacionales 38, 40 y 64

Vialidad Nacional informó que, debido a las intensas lluvias registradas en distintas zonas de la provincia, se debe transitar con extrema precaución por varias rutas nacionales.

Rutas nacionales

Ruta Nacional 38

En el sector de Cuesta del Totoral se recomienda disminuir la velocidad, evitar sobrepasos y circular con luces bajas encendidas. La visibilidad es reducida por presencia de niebla y llovizna.

Ruta Nacional 40

Se solicita precaución en el cruce de badenes entre Las Abritas y Santa María, debido al paso de agua y acumulación de material de arrastre sobre la calzada. Personal y equipos trabajan en el despeje.

Ruta Nacional 64

Por acumulación de agua sobre la calzada, se aconseja reducir la velocidad en un 40% para evitar el efecto de hidroplaneo (aquaplaning), que provoca pérdida de adherencia de los neumáticos.

Estado de rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad también informó intervenciones preventivas en el interior.

Ruta Provincial 146

Se encuentra interrumpido el tránsito en el acceso a Anillaco, en el departamento Tinogasta, por la crecida del río La Troya. Equipos y maquinaria vial se dirigen al lugar para evaluar la situación y restituir el paso cuando las condiciones lo permitan.

Ruta Provincial 47

En la zona de Cuesta Minas Capillitas, en Andalgalá, se realizan tareas de conservación y despeje por derrumbes entre el kilómetro 15 y el 21.

Las autoridades solicitan a los conductores respetar la señalización preventiva y extremar las medidas de seguridad al circular por las zonas afectadas.