Comunidad de Aguas Calientes mantiene la toma de la escuela y reclama edificio propio y autoridades

La comunidad originaria de Aguas Calientes mantiene la toma de la Escuela Secundaria local en reclamo de un edificio propio y la designación de autoridades escolares. La protesta continúa mientras los estudiantes reciben clases en el salón parroquial, debido al estado edilicio del establecimiento.

Según señalaron vecinos a Radio Valle Viejo, la institución no cuenta con un equipo de conducción formal, situación que —afirman— agrava el funcionamiento administrativo y pedagógico.

Francisco y Antonia Gutiérrez, integrantes de la comunidad, expusieron la problemática que atraviesa la localidad y advirtieron que las necesidades no se limitan al ámbito educativo.

Además de la situación de la escuela, denunciaron la falta de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y caminos en condiciones, lo que complica la vida diaria de los pobladores.

En ese marco, cuestionaron la presencia esporádica de funcionarios en el lugar. Sostuvieron que las visitas oficiales suelen limitarse a actividades protocolares y fotografías, sin un contacto real con la situación que atraviesa la comunidad ni soluciones concretas a sus demandas.

La toma continúa a la espera de respuestas oficiales frente a los reclamos planteados.