Avanza el Programa de Refacciones Escolares

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, continúa ejecutando el Programa de Refacciones Escolares, con el objetivo de optimizar la infraestructura de los establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. La iniciativa surge a partir de un relevamiento técnico detallado en cada institución, lo que permitió definir intervenciones específicas según las condiciones particulares de cada edificio. Las tareas avanzan de manera progresiva, priorizando mejoras estructurales y la adecuación de servicios esenciales, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa.

Las intervenciones previstas

Las obras contemplan:

Pintura integral interior y exterior, reparación y provisión de mobiliario, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, trabajos en durlok y cielorrasos, refacción de cubiertas, limpieza general y desmalezado, mejoras en veredas y accesos.

Durante 2025 se intervinieron más de 100 establecimientos escolares en todo el territorio provincial. En esta primera etapa del año, se prevé alcanzar a más de 40 escuelas, consolidando el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Trabajo en el Interior Provincial

El programa también avanza con obras en distintos departamentos del interior:

* Escuela N°63 - Los Nacimientos (Tinogasta)

Se ejecutó una remodelación general y ampliación del edificio, completando el 100% de los trabajos.

Las tareas incluyeron: Instalación eléctrica nueva, instalaciones sanitarias, pintura general, cubierta de chapa nueva, cielorrasos de durlock, patio de formación con cubierta metálica, torre tanque metálica, ampliación de sala comedor

Una intervención integral que fortalece significativamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

* Escuela N°224 - Fiambalá

Se concretó una refacción integral del edificio, una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

La institución se prepara para abrir sus puertas en un edificio completamente renovado, con mejoras estructurales y optimización de sus espacios.

* Escuela N°10 - Copacabana

Se iniciaron trabajos de intervención integral que comprenden: Carpintería, electricidad, plomería, refacción de baños, cielorrasos y cubiertas, pintura interior y exterior, arreglo de veredas perimetrales.

Estas acciones permitirán recuperar y poner en valor el establecimiento, garantizando mejores condiciones para docentes y estudiantes.

Asimismo, se desarrollan tareas en la Escuela Humberto Celestino Cuello (Fiambalá), la Escuela Técnica EPET N°3 (Tinogasta) y la Escuela de Oficios de Tinogasta, reafirmando el compromiso de llegar a cada rincón del territorio provincial.

El Programa de Refacciones Escolares consolida así una política sostenida de inversión en infraestructura educativa, priorizando la mejora de los espacios escolares y acompañando el desarrollo integral de la comunidad educativa en toda la provincia.