Alertan por la alta positividad de los testeos en Capital

La situación sanitaria se mantiene en observación con los índices que se vienen registrando en los últimos días. Al punto que se estaría analizando regresar a los reportes semanas del Covid, esto según lo indicado por la subsecretaria de Salud de la comuna capitalina, Dra. Fernanda Lagoria. La funcionaria quien reconoció que hay aumento en las consultas en los centros asistenciales de la municipalidad también consideró que en la Capital la positividad es alta.

“Estamos notando más consultas en los centros de salud, lo que no está mal porque están dando vuelta las otras enfermedades respiratorias”, indicó la funcionaria. Seguidamente acotó que “la recomendación fundamental es seguir con los cuidados individuales, tomando conciencia de que cada individuo tiene que cuidarse. No olvidar el tema del barbijo con insistencia en los espacios cerrados, porque creo que ahí nos hemos relajado demasiado”.

Lagoria indicó en diálogo con una emisora radial que los controles se van a intensificar en la comuna, puntualmente en los comercios, donde dijo también se ha observado un relajamiento generalizado.

Boliches

Al ser consultada sobre la determinación de las últimas horas sobre la reducción de días para los boliches y espacios gastronómicos, la subsecretaria de Salud dijo que la medida no fue consultada al área. Recordemos que la disposición fue dispuesta por la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Ciudad y marca que los boliches solo abrirán los viernes y sábados hasta las 5 de la mañana, mientras que los bares podrán hacerlo de lunes a domingo hasta las 4 de la madrugada.

Lagoria sobre esto planteó “particularmente no fui consultada sobre esta medida pero de todas maneras creo que hay que repensar”. Apuntó que aunque de hecho no tiene directa relación con lo sanitario sino con los controles que se habían planteado en este tipo de espacios. “El área de Protección Cuidadana lo ha tomado, en el caso de los boliches, creo que la situación iba en aumento con otras cuestiones como el no control a lo mejor, en los ingresos. El consumo de alcohol, que todos los fines de semana tiene novedades con accidentes o lesiones. Creo que era un poco por el control y el cuidado de todos para tener una mirada preventiva y no solo por el Covid”, manifestó.

En este sentido, y en pos de dar un sentido a lo dispuesto por la comuna, la funcionaria abogó por el regreso de otros controles tales como el pedido del carnet de vacunación para de esta manera “reforzar” la conciencia del valor de las vacunas, en vista que hay todavía un porcentaje de la población que aún no se ha colocado la dosis de refuerzo.