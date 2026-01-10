La Casa de la Puna recibió a turistas y residentes para vivir la identidad catamarqueña

Ayer, una vez más, La Casa de la Puna fue el epicentro de numerosas manifestaciones culturales que se proponen para residentes y turistas, entre las actividades organizadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

La Plaza "Quique Sánchez Vera", ubicada al frente del atractivo, fue esta vez el escenario de numerosos puestos de emprendedores que desde las 19 prepararon sus puestos y ofrecieron productos regionales, artesanales y de diseño a quienes eligieron disfrutar al aire libre de la tarde catamarqueña.

El folklore convertido en música, danza y costumbres no tardó en hacerse presente, gracias al taller "Santo remedio, todo se cura bailando", que logró una excelente convocatoria y brindó, además de técnicas de audiopercepción, y baile, la posibilidad de conocer la relación entre la danza y la fitoterapia, es decir, el uso de las plantas autóctonas para usos medicinales.

Maria Rodríguez, reconocida docente y bailarina del medio estuvo a cargo de la dinámica y destacó la participación del público: "Estoy muy contenta porque fue un placer haber compartido con tanta gente este taller que es una aproximación de la danza folklórica a nuestra herbolaria local ya que en nuestro folklore hay mucho para conocer en este sentido". Una enorme rueda, con personas de todas las edades, copó la calle para, primeramente, escuchar y sentir la música, tocar y oler las hierbas nativas y luego, se animaron a transitar la danza y revalorizarla desde otro lugar, contextualizándola y conociendo más acerca de nuestra historia y el acervo cultural. "Danzas como "El Remedio", "Zamba del Laurel", "Bailaecito de los Yuyos" o el "Gato de las Flores" evocan la cultura ancentral de las hierbas y por eso el taller apunta a una mirada más holístico del ser humano para la cura del cuerpo y el alma. Porque bailar cura y nos brinda una mejor calidad de vida", destacó la docente.

Leonardo es mexicano, con cuatro años de residencia en la provincia y es la primera vez que se animó a bailar danzas argentinas: "una alumna me invitó a ver folklore, es la primera vez que lo hago y me gustó. Mientras bailes, mueves doscientos músculos del cuerpo asi que imagínate lo curativo que es", señaló feliz entre los más de 40 "flamantes" bailarines que se sumaron a la propuesta.

Por la noche, y tras numerosos sorteos organizador por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dió inició el espectáculo de música en vivo que tuvo como primer protagonista a la banda folklórica La Triada, recién llegada de su gira por Córdoba. El grupo, creado en el 2013 y conformado por Alejandro Rodríguez (voz y percusión) y Cristian Campos (voz y guitarra), contó con el acompañamiento de Javier Bustamante ( piano y bandoneón) y ofreció un amplio repertorio de gatos, chacareras, zambas y cuecas que generó la participación inmediata del público.

Finalmente, la Shirley's Band, ofreció su show de rock melódico y covers de canciones de diferentes épocas, actuales y de autoría propia.

Lo que se viene

Para los interesados en participar de las actividades gratuitas de Casa de la Puna, estas son las próximas fechas y propuestas: Taller "Mini alfareros", cerámica para las infancias (destinado a niños de 6 a 12 años, el viernes 16 de 18.30 a 20.0 hs.); Feria de Artesanía y Diseño (viernes 23, de 19 a 23 hs.); Taller de ritmo y Tradición (viernes 23, de 19 a 23 hs.) Música en VIvo: con la actuación de Dío 168 horas y Mortadela Slim (viernes 23, de 21 a 23 hs.) y el Taller de marroquinería "Llevando tu identidad", para confeccionar llaveros, destinado a toda la familia, sin costo y con inscripción previa al 383 466-5029 (viernes 30 a las 18.30 hs.).

Cabe recordar que Casa de la Puna recibe a los visitantes, de lunes a domingos de 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs. con visitas guiadas al taller de arte textil que muestra el trabajo en telar de artesanas locales y la exposición de prendas, en los siguientes horarios: 9, 10,11, 17, 18 y 19 hs..

El espacio Achalay, está a cargo de la propuesta gastronómica, donde se puede comer las tradicionales empanadas al horno de barro, entre otras comidas y vinos regionales. Para consultas y reservas se puede llamar al 383 435 0809.

Para conocer todas las actividades en los diferentes atractivos turísticos se puede visitar la página web: www.sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.