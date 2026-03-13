En los últimos días comenzaron a circular correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que buscan engañar a los contribuyentes con el objetivo de obtener información personal o realizar pagos indebidos.

El mensaje advierte sobre una supuesta encomienda retenida en el Correo Central vinculada al número de DNI del destinatario e invita a realizar un pago para liberarla. Sin embargo, el correo presenta un detalle que permite identificar la estafa: es enviado desde una dirección que no pertenece al dominio oficial del organismo.

Alertan por correos falsos que simulan ser de ARCA para estafar a contribuyentes



En uno de los correos detectados se puede leer: "Por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación con la encomienda registrada bajo el número de DNI *****, la cual se encuentra actualmente retenida en las instalaciones del Correo Central".

Advertencia del organismo

Desde ARCA confirmaron a través de sus redes sociales que se trata de un intento de fraude y pidieron a los usuarios no responder ni brindar datos personales.

"Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales y buscan obtener información personal de los contribuyentes. El mensaje proviene de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Además, el remitente de respuesta tampoco corresponde a una casilla institucional", advirtió el organismo.

Recomendaciones

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan:

No responder el correo ni hacer clic en enlaces sospechosos.

No brindar datos personales ni bancarios.

Verificar siempre que los correos provengan de dominios oficiales.

Desde el organismo recordaron que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de canales institucionales, por lo que ante cualquier duda se aconseja consultar directamente en los sitios oficiales.