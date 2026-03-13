Alertan por correos falsos que simulan ser de ARCA para estafar a contribuyentes

En los últimos días comenzaron a circular correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que buscan engañar a los contribuyentes con el objetivo de obtener información personal o realizar pagos indebidos.
El mensaje advierte sobre una supuesta encomienda retenida en el Correo Central vinculada al número de DNI del destinatario e invita a realizar un pago para liberarla. Sin embargo, el correo presenta un detalle que permite identificar la estafa: es enviado desde una dirección que no pertenece al dominio oficial del organismo.
En uno de los correos detectados se puede leer: "Por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación con la encomienda registrada bajo el número de DNI *****, la cual se encuentra actualmente retenida en las instalaciones del Correo Central".
Advertencia del organismo
Desde ARCA confirmaron a través de sus redes sociales que se trata de un intento de fraude y pidieron a los usuarios no responder ni brindar datos personales.
"Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales y buscan obtener información personal de los contribuyentes. El mensaje proviene de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Además, el remitente de respuesta tampoco corresponde a una casilla institucional", advirtió el organismo.
Recomendaciones
Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan:
- No responder el correo ni hacer clic en enlaces sospechosos.
- No brindar datos personales ni bancarios.
- Verificar siempre que los correos provengan de dominios oficiales.
Desde el organismo recordaron que las comunicaciones oficiales se realizan únicamente a través de canales institucionales, por lo que ante cualquier duda se aconseja consultar directamente en los sitios oficiales.