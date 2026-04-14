Alertan por tormentas y actividad eléctrica en Catamarca

En estos momentos se encuentran en desarrollo tormentas aisladas en el departamento Valle Viejo, con foco principal en la zona de Huaycama y el área del Aeropuerto. Estos núcleos convectivos presentan un comportamiento activo, marcado por la presencia de actividad eléctrica, lo que evidencia la intensidad de los procesos atmosféricos en curso.

Se trata de fenómenos localizados que no abarcan de manera homogénea toda la región, sino que se manifiestan en celdas puntuales que se desarrollan y evolucionan de forma independiente. En este contexto, la situación meteorológica se mantiene dinámica y sujeta a cambios en cortos períodos de tiempo.

Desplazamiento de los núcleos y áreas potencialmente afectadas

Los núcleos de tormenta identificados en Valle Viejo se desplazan actualmente hacia el sector sudeste, lo que modifica de forma progresiva las zonas potencialmente afectadas por precipitaciones.

Este desplazamiento abre la posibilidad de que se registren chaparrones puntuales, con impacto variable según la localización exacta de cada celda de tormenta. De acuerdo con la evolución observada, podrían verse comprometidos los siguientes sectores:

Áreas suburbanas de Valle Viejo, donde podrían presentarse precipitaciones de corta duración pero de intensidad variable.

Zonas del sur de la Capital, que también podrían verse alcanzadas por estos núcleos en desplazamiento.

La naturaleza irregular de estos sistemas implica que los efectos no serán uniformes, sino que dependerán del recorrido específico de cada tormenta.

Tormentas prefrontales y condiciones de inestabilidad

El fenómeno observado corresponde a tormentas prefrontales, una condición atmosférica que suele anticipar cambios en el patrón del tiempo y que se caracteriza por episodios de inestabilidad intermitente.

En este caso, no se descarta la formación de nuevas celdas durante la madrugada, lo que podría prolongar el escenario de inestabilidad en la región de manera no continua pero recurrente. Esto significa que la actividad tormentosa podría aparecer, intensificarse y disiparse en distintos momentos del período nocturno.

El comportamiento esperado incluye:

Posible desarrollo de nuevas tormentas en horas de la madrugada.

Persistencia de condiciones de inestabilidad intermitente.

Variabilidad en la intensidad y distribución de las precipitaciones.

Este tipo de configuración atmosférica suele generar escenarios cambiantes, donde la evolución de los sistemas tormentosos puede modificarse en lapsos relativamente breves.

Pronóstico para mañana: ingreso de viento del sur

Para la jornada de mañana se prevé el ingreso de viento del sector sur, con velocidades estimadas entre 20 y 40 km/h. Este cambio en la circulación del aire podría actuar como un factor favorecedor para el desarrollo de nuevas tormentas durante las primeras horas del día.

Las condiciones previstas incluyen:

Viento del sector sur.

Ráfagas entre 20 y 40 km/h.

Posibilidad de nuevas tormentas durante el amanecer.

Este escenario refuerza la continuidad de la inestabilidad atmosférica, particularmente en la transición entre la madrugada y las primeras horas del día, cuando suelen generarse condiciones propicias para la formación de nuevas celdas convectivas.

Impacto desigual de las precipitaciones y carácter aislado del fenómeno

Un aspecto central de este tipo de tormentas es su carácter aislado, lo que implica una distribución altamente irregular de las precipitaciones. En este contexto, pueden registrarse diferencias significativas incluso entre zonas cercanas entre sí.

Esto se traduce en que:

Algunas áreas pueden experimentar precipitaciones intensas en sectores muy localizados.

Otras zonas pueden no registrar lluvias, pese a encontrarse relativamente cerca de núcleos activos.

La intensidad y duración de los chaparrones puede variar de forma marcada en distancias cortas.

Este comportamiento heterogéneo es una característica distintiva de las tormentas en desarrollo, donde la dinámica interna de cada celda determina su impacto final sobre el territorio.