Algo de sol, calorcito y viento: este es el jueves en Catamarca

Catamarca transitará una jornada marcada por condiciones estables, cielo parcialmente nublado durante todo el día, lo que permitirá seguir teniendo momentos de presencia de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un recorrido térmico que irá desde una mínima de 11 grados durante la madrugada hasta una máxima de 26 grados prevista para la tarde.

El comportamiento del viento será uno de los aspectos más destacados, otra vez. Si bien las condiciones variarán a lo largo de este jueves, será durante la mañana cuando se registrarán las mayores intensidades, con vientos provenientes del sector Sudoeste y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y los 50 km/h.

De esta manera, el día presentará un escenario de temperaturas en ascenso durante las primeras horas del día, con un posterior descenso hacia la noche. La parcial nubosidad se mantendrá como una característica constante. A esto se debe sumar que hay posibilidad de lluvias aisladas durante la noche, fenómeno que se irá confirmando con el paso de las horas.

En detalle, para la mañana el SMN marca que la temperatura ascenderá hasta los 11 grados, manteniendo el cielo con algo de nubosidad. Sin embargo, el elemento central será la intensificación del viento. Las corrientes soplarán desde el Sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h.

Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que este será el período con mayor intensidad del viento.

¿Qué pasará en la tarde?

Durante la tarde se producirá el punto más alto del recorrido térmico. El termómetro alcanzará los 26 grados, la máxima prevista para este jueves. Se mantendrá la parcial nubosidad y a diferencia de la mañana, el Innombrable presentará velocidades más moderadas. Soplará desde el Noreste, con intensidades previstas de entre 7 y 12 km/h.

Noche y ¿lluvia?

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 19 grados. El cielo mantendrá la misma condición. Durante este período, el viento volverá a ganar intensidad. Soplará desde el Noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, marcando nuevamente una presencia destacada de las condiciones ventosas, aunque sin las ráfagas previstas durante la mañana.

El SMN pronostica para este rango horario la posibilidad de lluvias aisladas, que de momento tienen una probabilidad de hasta un 40% de concretarse.

En síntesis, Catamarca tendrá este jueves una jornada de condiciones estables, temperaturas agradables durante la tarde y cielo parcialmente nublado en las diferentes franjas horarias.