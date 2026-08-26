Valentín Vargas, Axel y Juan Fuentes se unen para mostrar la belleza de Catamarca

Este miércoles, el cantante catamarqueño Valentín Vargas, junto a los reconocidos artistas Axel y Juan Fuentes, anunció una colaboración que tendrá como escenario distintos paisajes emblemáticos de la provincia.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en CATA, donde los artistas pertenecientes a la compañía discográfica Music Entertainment dieron a conocer los detalles de una propuesta que vincula la música con la promoción de los atractivos de Catamarca.

La iniciativa contempla la grabación de un set de tres canciones, que además serán filmadas en paisajes representativos de la provincia. De esta manera, la producción musical buscará trascender el plano estrictamente artístico para convertirse también en una forma de mostrar las características de Catamarca ante quienes accedan posteriormente a los videos.

El eje de la propuesta está puesto en la intención de difundir la riqueza natural, turística y cultural de Catamarca, utilizando la participación de reconocidos artistas como vehículo para acercar esos paisajes a nuevas audiencias.

Una provincia que se proyecta desde la cultura

Durante la presentación, el reconocido folclorista Juan Fuentes puso el foco en el proceso de transformación cultural que, según expresó, atraviesa la provincia a partir de este tipo de acciones.

"Catamarca se está transformando en un polo cultural gracias a todas estas acciones", indicó Fuentes, quien también aprovechó la ocasión para felicitar y agradecer a quienes realizan aportes para concretar iniciativas de estas características.

Su mirada también anticipó una continuidad en el vínculo con la provincia y con este tipo de propuestas. "Seguramente vamos a estar trabajando muchísimo", señaló el artista, en referencia a las posibilidades de desarrollar nuevas acciones.

En ese sentido, la colaboración anunciada aparece vinculada a una perspectiva en la que la producción artística y los escenarios catamarqueños se encuentran para generar una pieza que, además de contener música, permita poner en circulación imágenes de la provincia.

La música como vehículo para descubrir el paisaje

Por su parte, Axel destacó el acompañamiento recibido en Catamarca y agradeció a la provincia por el apoyo a la cultura. Su intervención puso especial énfasis en el papel que tendrán los videos como una oportunidad para mostrar los paisajes locales.

"Agradecer de vuelta a toda la gente de Catamarca por el apoyo a la cultura", expresó el cantante, quien también hizo referencia a la posibilidad de que los propios artistas puedan descubrir lugares de la provincia durante el desarrollo de la producción.

La dimensión del proyecto quedó sintetizada en una definición central de Axel: el principal protagonista es Catamarca. El artista remarcó que ni él ni sus compañeros ocupan ese lugar, sino que funcionan como "el vehículo y el puente" para que más personas puedan conocer la belleza de la provincia.

Tres canciones y una mirada hacia Catamarca

El proyecto anunciado reúne, así, distintos elementos alrededor de una misma propuesta: la participación de Valentín Vargas, Axel y Juan Fuentes, la producción bajo el sello Music Entertainment, la realización de un set de tres canciones y la filmación en paisajes emblemáticos de Catamarca.

Los componentes técnicos y artísticos anunciados son: