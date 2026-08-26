Expertos de todo el país debaten en Catamarca los dilemas digitales y éticos de la mediación

La agenda del encuentro dio inicio de manera formal tras la acreditación y el correspondiente acto inaugural. La primera jornada de este importante acontecimiento se desarrolló con las destacadas disertaciones de Ignacio Noble, procedente de Tucumán, y de Alejandro Nato, llegado desde Buenos Aires. Ignacio Noble centró su exposición en el análisis profundo sobre los treinta años de la mediación y su consiguiente expansión en el marco de la era digital. Por su parte, Alejandro Nato abordó la compleja temática de la resolución de conflictos desde una estricta perspectiva anclada en los derechos humanos. Para coronar este primer tramo de actividades, la jornada cerró con un estimulante conversatorio dedicado exclusivamente a debatir los dilemas éticos que suscita el uso de la inteligencia artificial en el campo de la mediación.

Una mirada internacional hacia la prevención de la violencia escolar

Dentro de la programación prevista, una de las figuras más sobresalientes es sin duda la participación de Ana Prawda, una reconocida mediadora argentina que actualmente se encuentra radicada en Australia. Su intervención está programada para llevarse a cabo el día jueves a través de una videollamada, instancia en la cual disertará sobre un tema de extrema sensibilidad y actualidad: la prevención de la violencia armada en el ámbito escolar a través de las herramientas que provee la mediación. De este modo, su valioso aporte introduce una indispensable mirada internacional al encuentro, enriqueciendo el debate con experiencias de allende las fronteras.

El desarrollo de las sesiones paralelas y la participación federal

La continuidad de las actividades del Foro está prevista para el jueves 27, fecha en la cual se llevarán a cabo diversas sesiones paralelas distribuidas estratégicamente en los salones denominados "Peregrina Zárate" e "Interpretaciones". Este tramo del evento contará con la presencia activa de expositores provenientes de múltiples regiones del país, consolidando el carácter federal de las jornadas. Entre las procedencias de los especialistas que disertarán se destacan:

Buenos Aires

Tucumán

Chaco

Córdoba

Jujuy

Santiago del Estero

El evento coronará su desarrollo el viernes 28 con una serie de paneles especialmente dedicados a analizar la mediación en Catamarca —con exposiciones a cargo del Centro de Mediación Judicial (Ce.Me.Ju.Ca) y de la Dirección de Diálogo— así como también un espacio reservado para profundizar en la mediación escolar, antes de dar paso al solemne acto de clausura.

Tradición y arraigo institucional en la provincia anfitriona

Es fundamental recordar que la provincia de Catamarca posee una trayectoria consolidada en la materia que nos ocupa. Este sólido recorrido encuentra uno de sus pilares fundamentales en el Centro de Mediación Vecinal, una institución que ha sido coordinada históricamente por la abogada María Antonia Rojo, quien se erige como una indiscutida referente provincial en esta disciplina. Gracias a este liderazgo y compromiso institucional, el centro ha asumido desde el año 2006 el rol fundamental de organizador y anfitrión de estos tradicionales encuentros, los cuales han alcanzado en la actualidad su décimo séptima y décimo sexta edición, consolidándose como un espacio de referencia ineludible para los profesionales del sector.