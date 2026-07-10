Alineación de la Luna, Marte, Saturno y Urano de julio: ¿se verá en Argentina?

Las madrugadas del 11 y 12 de julio ofrecerán una oportunidad especial para quienes disfrutan de la observación del cielo. Durante esas jornadas será posible apreciar desde Argentina la alineación de la Luna, Marte, Saturno y Urano, un fenómeno que reunirá a estos cuerpos celestes en una misma región del firmamento.

La observación podrá realizarse antes del amanecer, cuando las condiciones del cielo permitan distinguir con mayor claridad la posición de cada astro. La presencia de la Luna menguante servirá además como una referencia visual para localizar el resto de los objetos que formarán parte del fenómeno.

Quienes deseen seguir este acontecimiento deberán preparar la observación durante las primeras horas de la mañana, aprovechando el período previo a la salida del Sol.

Cuál será el mejor horario para observar el fenómeno

El momento considerado más favorable para contemplar esta alineación será entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, según el horario local de Argentina.

Ese intervalo corresponde a las horas previas al amanecer, cuando el cielo todavía permanece suficientemente oscuro para facilitar la identificación de los distintos cuerpos celestes. La recomendación es comenzar la observación con tiempo suficiente para ubicar los astros antes de que la claridad del día reduzca su visibilidad.

Otro aspecto importante será la orientación de la mirada. Para encontrar la alineación será necesario dirigir la vista hacia el horizonte este, sector del cielo donde se concentrará el fenómeno durante ambas madrugadas.

Qué se podrá observar a simple vista

Uno de los aspectos más destacados de este evento es que varios de los protagonistas podrán apreciarse sin necesidad de utilizar instrumentos. La Luna menguante será el elemento más sencillo de identificar y actuará como punto de referencia para localizar el resto de los cuerpos celestes.

Muy cerca de ella podrá distinguirse Marte, que se presentará como un pequeño punto de color rojizo, una característica que facilitará su reconocimiento durante la observación. También será visible Saturno, que aparecerá como un punto luminoso brillante dentro del mismo sector del cielo.

La cercanía visual entre estos cuerpos permitirá seguir el fenómeno de manera sencilla desde cualquier lugar que reúna buenas condiciones de observación.

Urano requerirá instrumentos ópticos

A diferencia de la Luna, Marte y Saturno, Urano no podrá observarse a simple vista. Aunque también formará parte de la misma región del cielo, su brillo será considerablemente más tenue, por lo que será necesario recurrir a binoculares o a un telescopio para lograr identificarlo.

Quienes cuenten con estos instrumentos tendrán la posibilidad de completar la observación de los cuatro cuerpos celestes mencionados en esta alineación.

La Luna será la principal referencia en el cielo

Antes del amanecer de los días 11 y 12 de julio, quienes miren hacia el este encontrarán a la Luna menguante ubicada cerca de Marte y Saturno.

La presencia del satélite natural facilitará la búsqueda de los otros cuerpos visibles. Marte destacará por su característico tono rojizo, mientras que Saturno aparecerá como un punto brillante en el mismo panorama celeste. Urano también estará ubicado en esa zona del cielo, aunque su observación dependerá del uso de instrumentos debido a su escasa luminosidad.

Durante ambas madrugadas, la combinación de la Luna menguante, Marte, Saturno y Urano ofrecerá un atractivo panorama para quienes deseen observar el cielo desde Argentina. Con un horizonte despejado, poca contaminación lumínica y el horario adecuado, el fenómeno permitirá apreciar la cercanía visual de estos cuerpos celestes antes de la llegada del amanecer.