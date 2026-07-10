Viernes de finde largo con 19 grados de máxima: así va a estar Catamarca

Catamarca tendrá este viernes caracterizado por la estabilidad meteorológica, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La previsión anticipa un día con cielo parcialmente nublado durante las cuatro franjas horarias, temperaturas templadas, vientos de baja intensidad y ausencia total de precipitaciones, configurando un escenario favorable para el desarrollo de las actividades habituales y al aire libre.

El informe indica que no se esperan cambios significativos a lo largo del día, por lo que las condiciones climáticas se mantendrán estables desde la madrugada hasta la noche. Además, el organismo no prevé la presencia de ráfagas de viento, un dato que contribuye a consolidar un panorama de tranquilidad desde el punto de vista meteorológico.

¿Cómo arranca el día?

La jornada comenzó con una madrugada parcialmente nublada, acompañada por una temperatura de 8 grados. En ese momento, los vientos fueron muy leves, provenientes del sector Sudoeste (SO), con velocidades estimadas entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Ya durante la mañana, el cielo continuará presentando parcial nubosidad, mientras que la temperatura descenderá hasta los 5 grados, convirtiéndose en el registro más bajo previsto para toda la jornada. El viento mantendrá la misma dirección predominante desde el Sudoeste y conservará una intensidad muy baja, entre 0 y 2 km/h.

Por la tarde llegará el momento de mayor temperatura del día. El pronóstico prevé una máxima de 19 grados, con cielo ahora mayormente nublado y vientos que continuarán soplando desde el sudoeste, manteniendo velocidades igualea a la hora anterior. Finalmente, hacia la noche, las condiciones permanecerán prácticamente sin modificaciones. El cielo seguirá parcialmente nublado, la temperatura será de 12grados y se producirá un cambio en la dirección predominante del viento, que pasará a provenir del Noreste (NE), con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo?

El pronóstico del SMN también ofrece un panorama alentador para los días siguientes, ya que anticipa un fin de semana largo con buenas temperaturas y condiciones muy similares a las registradas durante los últimos días.

Para el sábado, se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. El cielo presentará parcial nubosidad, mientras que el viento soplará de manera leve, predominando desde el Noroeste.

En tanto, el domingo se registrará un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 17 grados, luego de una mínima de 10 grados durante las primeras horas del día. La jornada se caracterizará por un cielo nublado y una escasa presencia del viento, manteniendo un escenario de estabilidad para el cierre del fin de semana largo.

De esta manera, el pronóstico anticipa varios días consecutivos con temperaturas agradables, vientos suaves, sin precipitaciones previstas para el viernes y con condiciones que favorecerán el normal desarrollo de las actividades previstas tanto durante la jornada como a lo largo del fin de semana.

