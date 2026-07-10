Feriados 2026: cuál es el próximo y cuándo habrá un nuevo fin de semana largo

Con la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia, celebrada este jueves 9 de julio, muchas personas comenzaron a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo feriado nacional y cuáles serán las oportunidades de disfrutar de nuevos fines de semana largos antes de que finalice 2026.

El Día de la Independencia constituye uno de los feriados nacionales más importantes del año y, una vez concluida esa fecha, el calendario oficial todavía prevé varias jornadas de descanso distribuidas entre agosto y diciembre.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al coincidir con un lunes, esa fecha permitirá la conformación de un fin de semana largo de tres días para quienes no deban desarrollar actividades laborales durante esa jornada.

El próximo feriado nacional será en agosto

Luego del descanso correspondiente al 9 de Julio, el siguiente feriado llegará más de un mes después. El lunes 17 de agosto estará destinado a recordar el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, una fecha incorporada dentro de los feriados trasladables.

Su ubicación en el calendario permitirá que el fin de semana se extienda durante tres jornadas consecutivas, constituyéndose en el primer descanso prolongado que quedará disponible tras el Día de la Independencia.

Los feriados que restan hasta fin de año

El calendario oficial mantiene una serie de feriados nacionales distribuidos en los últimos meses del año. El cronograma previsto es el siguiente:

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8: Inmaculada Concepción de María ( inamovible ).

Inmaculada Concepción de María ( ). Viernes 25: Navidad (inamovible).

Estas fechas conforman el esquema de descansos previsto para el tramo final del año.

Los fines de semana largos confirmados

Además de los feriados individuales, el calendario contempla varios fines de semana largos que permitirán extender los períodos de descanso. Las fechas confirmadas son las siguientes:

Del 15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín ( 3 días ).

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín ( ). Del 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural ( 3 días ).

Día del Respeto a la Diversidad Cultural ( ). Del 21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional ( 3 días ).

Día de la Soberanía Nacional ( ). Del 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María más día no laborable con fines turísticos ( 4 días ).

Inmaculada Concepción de María más día no laborable con fines turísticos ( ). Del 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Cada uno de estos períodos representa una oportunidad de descanso extendido antes del cierre del año.

Los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno también definió una serie de días no laborables con fines turísticos, destinados a ampliar algunos períodos de descanso previstos en el calendario. Las fechas establecidas son:

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

A esas jornadas se suma una fecha que ya transcurrió anteriormente durante el año:

23 de marzo.

Estos días no laborables complementan el calendario de feriados nacionales y permiten la conformación de algunos de los fines de semana largos previstos para 2026.

Un segundo semestre con descanso

Después del feriado por el Día de la Independencia, el calendario oficial mantiene una sucesión de fechas distribuidas entre agosto y diciembre que ofrecerán nuevas posibilidades de descanso.

El próximo feriado nacional llegará el 17 de agosto, mientras que octubre, noviembre y diciembre concentrarán otros feriados nacionales, además de los días no laborables con fines turísticos que permitirán extender algunos fines de semana.