Alumna del SEM representará a Catamarca en el nacional de la Olimpíada Matemática Argentina

Renata Blanco, alumna de la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 "Miguel Cané", dependiente del Sistema Educativo Municipal (SEM), logró clasificar a la instancia nacional de la 43.ª Olimpíada Matemática Argentina (OMA), luego de superar con éxito la fase regional de la competencia.

El resultado le permitirá representar a la provincia de Catamarca en el certamen final, previsto para desarrollarse entre el 15 y el 19 de noviembre de 2026 en la ciudad de La Falda, Córdoba. Allí se reunirán estudiantes destacados de diferentes puntos del país para participar de una nueva etapa de esta competencia académica.

La clasificación de Renata constituye un reconocimiento a su desempeño en las instancias evaluativas previas, en las que demostró razonamiento lógico y las capacidades necesarias para avanzar hacia la etapa nacional. Su resultado también pone de relieve el recorrido educativo realizado dentro de una institución que forma parte del sistema municipal de enseñanza de la Capital.

La participación en una instancia de alcance nacional representa el próximo desafío académico para la estudiante, quien tendrá la oportunidad de competir junto a otros jóvenes que también consiguieron avanzar en las etapas anteriores de la Olimpíada Matemática Argentina.

La comunicación oficial de la organización

La clasificación fue comunicada formalmente por las autoridades de la OMA Catamarca, mediante una nota oficial remitida por el secretario regional de la organización, profesor Bruno Hernán Rosales, a la directora de la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 "Miguel Cané", profesora Natalia Robledo.

En la comunicación se reconoció el desempeño de la estudiante y el razonamiento lógico que demostró durante las instancias evaluativas previas. De esta manera, la confirmación institucional dejó formalizada su participación en la competencia nacional.

El reconocimiento se produce luego de que Renata superara la fase regional, una instancia que le permitió obtener el lugar para representar a Catamarca en la etapa final. El anuncio establece así una continuidad entre el trabajo desarrollado durante el proceso de evaluación y la posibilidad de participar en una competencia que convoca a estudiantes de todo el país.

La nota dirigida a las autoridades escolares también puso en conocimiento de la institución el resultado alcanzado por la alumna, quien cursa sus estudios en un establecimiento dependiente del Sistema Educativo Municipal.

Felicitaciones y reconocimiento

Tras conocerse la noticia, la secretaria de Educación y Cultura de la Capital, Marqueza Blanco Azurmendi, felicitó a Renata por su disciplina y constancia en el estudio.

El saludo fue extendido también a su entorno familiar, a los docentes preparadores que acompañaron su recorrido académico y al equipo directivo de la institución educativa. De esta manera, el reconocimiento alcanzó no solo a la estudiante, sino también a las personas y al ámbito escolar vinculados con su preparación.

En sus declaraciones, Blanco Azurmendi expresó la satisfacción que representa para el sistema educativo municipal la clasificación de la joven y destacó el significado del resultado para la comunidad educativa.

"Este logro nos llena de profundo orgullo y evidencia el talento, la perseverancia y el compromiso de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, confirma el valor de continuar fortaleciendo la educación pública municipal y el rol fundamental que desempeñan nuestros educadores al brindar herramientas pedagógicas que motiven a los jóvenes a superarse, explorar su potencial científico y alcanzar metas de proyección nacional", manifestó la secretaria.

El acompañamiento educativo y la proyección nacional

Las palabras de la funcionaria hicieron hincapié en la importancia de la disciplina y la constancia en el estudio, aspectos que destacó al felicitar a la alumna por el resultado obtenido. También puso el foco en el trabajo de los docentes preparadores y del equipo directivo, además del acompañamiento del entorno familiar.

En ese sentido, la secretaria vinculó la clasificación con el valor de continuar fortaleciendo la educación pública municipal y con la función que cumplen los educadores al ofrecer herramientas pedagógicas para que los estudiantes desarrollen sus capacidades.

La referencia al potencial científico y a las metas de proyección nacional formó parte del reconocimiento expresado por Blanco Azurmendi, quien consideró que el resultado de Renata refleja el talento, la perseverancia y el compromiso de los estudiantes.

La clasificación también permitirá que el nombre de la Escuela Secundaria Municipal N.º 1 "Miguel Cané" esté presente en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Argentina, a través de una de sus alumnas.

La Falda, sede de la competencia final

La próxima etapa para Renata Blanco tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre de 2026, en La Falda, provincia de Córdoba. La ciudad será sede de la instancia final de la 43.ª Olimpíada Matemática Argentina, que reunirá a estudiantes destacados de todo el país.

La joven llegará a esa instancia después de haber superado la fase regional y de recibir la confirmación formal de su clasificación por parte de las autoridades de la OMA Catamarca.

De esta manera, Renata se prepara para representar a la provincia en una competencia de alcance nacional, con el reconocimiento de las autoridades educativas municipales y de la comunidad de su escuela.

Su clasificación constituye el eje de una noticia que reúne el desempeño individual de la estudiante, el acompañamiento de sus docentes y familiares y el reconocimiento institucional expresado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital. El próximo paso será su participación en la instancia final, donde formará parte del grupo de estudiantes que alcanzaron esta etapa de la Olimpíada Matemática Argentina.