Alumnos de Catamarca tuvieron un desempeño sobresaliente en competencia internacional

La Escuela Secundaria Miguel Cané celebra con orgullo los excelentes resultados obtenidos por sus estudiantes en la competencia internacional Canguro Matemático 2026, un evento que se caracteriza por promover la cultura científica a través de un formato lúdico y desafiante.

La participación de los alumnos del SEM fue calificada como destacada, en un contexto en el que enfrentaron el reto con dedicación y pensamiento lógico, demostrando no solo habilidades académicas, sino también una firme actitud de compromiso frente a los desafíos planteados por la competencia.

Este logro se enmarca dentro de una experiencia educativa de alcance internacional, donde la matemática se presenta como una herramienta de exploración intelectual y resolución de problemas, fomentando el interés por el razonamiento lógico en estudiantes de distintos niveles.

Medallistas por categoría

El desempeño de los estudiantes se tradujo en la obtención de diversas distinciones, distribuidas en diferentes categorías y turnos, reflejando el alcance institucional de la participación.

Categoría Benjamín (1° año - Turno Mañana)

Leiva, Juan Efraín: Medalla de Plata.

Categoría Cadete (2° año)

Savio, Jesús (Turno Mañana) : Medalla de Oro.

: Medalla de Oro. Arias, Bautista (Turno Mañana) : Medalla de Bronce.

: Medalla de Bronce. Carreño, Benicio (Turno Mañana) : Medalla de Bronce.

: Medalla de Bronce. Blanco, Renata (Turno Tarde) : Medalla de Bronce.

: Medalla de Bronce. Nieva, Octavio (Turno Tarde): Medalla de Bronce.

Categoría Juvenil (4° año - Turno Tarde)

Toledo Vera, Andrea: Medalla de Bronce.

Este conjunto de resultados evidencia una participación equilibrada y consistente en distintas categorías, con estudiantes que lograron posicionarse entre los mejores desempeños del certamen.

Un certamen internacional que promueve la cultura lógica

El Canguro Matemático es una competencia internacional creada en 1991 en Francia, cuyo objetivo central es fomentar la cultura lógica a través de un enfoque innovador, basado en la resolución de problemas en un entorno simultáneo en diversos países.

Se trata de una propuesta educativa que se distingue por su carácter accesible y desafiante, permitiendo que los estudiantes se acerquen a las matemáticas desde una perspectiva diferente, donde el razonamiento y la creatividad ocupan un rol central.

En el caso de Argentina, los estudiantes participan en cinco niveles, lo que les permite adaptarse a distintos grados de complejidad según su trayectoria educativa. Esta estructura favorece la inclusión de alumnos de diferentes edades y fomenta la continuidad en el desarrollo de habilidades matemáticas a lo largo de su formación.

El carácter internacional del evento refuerza su importancia como instancia de intercambio académico y de estímulo al pensamiento lógico, consolidándose como una herramienta pedagógica de amplio alcance.

Reconocimiento institucional y valor educativo

Desde la Municipalidad de la Capital, se extendieron felicitaciones a cada uno de los estudiantes por representar con excelencia a la institución y al sistema educativo municipal, destacando el valor de su desempeño en una competencia de alcance internacional.

El logro obtenido por la Escuela Secundaria Miguel Cané no solo refleja el talento individual de sus alumnos, sino también un proceso educativo sostenido en el tiempo, donde el desarrollo del pensamiento crítico y lógico ocupa un lugar central.