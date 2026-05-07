Brote de hantavirus: Nación y provincias intensifican la vigilancia epidemiológica

El brote de hantavirus registrado en el buque MV Hondius encendió las alertas de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, que este jueves mantuvieron un encuentro de trabajo convocado por el Ministerio de Salud con el objetivo de actualizar la información epidemiológica disponible y fortalecer las acciones de vigilancia en todo el territorio nacional.

La reunión contó con la participación de representantes de todas las provincias y tuvo como ejes centrales el análisis de la evolución de los casos confirmados, la reconstrucción de los recorridos realizados por los viajeros involucrados y la coordinación de estrategias conjuntas para reforzar la detección temprana de posibles contagios.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los antecedentes vinculados al brote y compartieron los datos obtenidos hasta el momento sobre el recorrido del posible caso índice desde su ingreso al país en noviembre del año pasado. También se expusieron detalles sobre la cepa detectada y la evolución clínica tanto de los cinco casos confirmados como de los casos sospechosos que permanecen bajo investigación.

La cepa detectada y las dudas sobre el origen del contagio

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la actualización sobre los estudios realizados para determinar el origen del brote. Las autoridades nacionales confirmaron que, con la información aportada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, todavía no es posible confirmar dónde se produjo el contagio inicial.

Sin embargo, sí se dieron a conocer avances importantes en torno a la caracterización del virus detectado. La secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes.

Según se informó durante el encuentro, esta cepa tiene presencia en:

Chubut

Río Negro

Neuquén

El sur de Chile

La identificación de esta variante abrió nuevas líneas de investigación epidemiológica. Actualmente, se están llevando adelante estudios complementarios para establecer el posible origen geográfico específico del virus y determinar su nivel de emparentamiento con otras cepas asociadas a episodios de transmisión de persona a persona.

Las autoridades remarcaron que estas investigaciones son fundamentales para comprender la dinámica del brote y evaluar con mayor precisión las cadenas de transmisión que pudieron haberse generado entre los viajeros involucrados.

Reconstrucción de itinerarios y cooperación entre jurisdicciones

Otro de los aspectos abordados durante la jornada fue la reconstrucción detallada de los desplazamientos realizados por los primeros viajeros que presentaron síntomas compatibles con hantavirus.

La cartera sanitaria nacional compartió con las provincias la información recabada hasta el momento sobre los recorridos realizados desde el ingreso del posible caso índice al país en noviembre del año pasado. A partir de esos datos, las distintas jurisdicciones expusieron el trabajo desarrollado en sus respectivos territorios para identificar itinerarios, contactos y posibles situaciones de exposición.

En ese contexto, las provincias solicitaron el acompañamiento de Nación para facilitar la obtención de información adicional que permita completar la trazabilidad de los viajeros y fortalecer la investigación epidemiológica.

La coordinación entre jurisdicciones aparece como un elemento central en el seguimiento del brote, especialmente por la circulación de viajeros entre distintas provincias y la necesidad de consolidar información sanitaria de manera rápida y precisa.

Intensificación de la vigilancia epidemiológica

Hacia el cierre del encuentro, las autoridades nacionales reiteraron a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica en todo el país. El objetivo es fortalecer la capacidad de detección temprana ante posibles nuevos casos y mejorar la respuesta sanitaria frente a síntomas compatibles con hantavirus.

Además, se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para optimizar la sospecha clínica y acelerar la identificación de pacientes potencialmente afectados.

Entre los principales lineamientos transmitidos durante la reunión se destacó:

Reforzar la vigilancia epidemiológica activa.

Mejorar la detección de síntomas compatibles con hantavirus.

Fortalecer la capacidad de investigación de contactos y recorridos.

Coordinar el intercambio de información entre Nación y provincias.

Mantener actualizados los datos sobre casos confirmados y sospechosos.

Las autoridades consideran que el trabajo articulado entre los distintos niveles del sistema sanitario resulta clave para contener cualquier eventual expansión del brote y garantizar una respuesta coordinada.

El escenario epidemiológico en el país

En el marco de la actualización presentada durante la reunión, también se difundieron las cifras nacionales vinculadas al hantavirus.

De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va del año se notificaron 42 casos de hantavirus en el país. A su vez, desde el inicio de la temporada, el total notificado asciende a 101 casos confirmados.

Estas cifras forman parte del monitoreo epidemiológico que llevan adelante las autoridades sanitarias nacionales y provinciales en el contexto del seguimiento del brote relacionado con el buque MV Hondius y de la circulación habitual del virus en determinadas regiones del país.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del contagio y determinar las posibles cadenas de transmisión, el sistema sanitario nacional mantiene bajo seguimiento la evolución de los casos confirmados y sospechosos, en un escenario donde la vigilancia epidemiológica y la coordinación federal aparecen como herramientas centrales para enfrentar la situación.