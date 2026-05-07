Tinogasta vive la "Justa del Saber" dedicada al Beato Esquiú

En el marco de las actividades conmemorativas por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, distintos sectores de la sociedad continúan sumándose a los homenajes que tendrán su punto central este lunes 11 de mayo. En esta oportunidad, las acciones se desarrollan en el ámbito educativo del departamento Tinogasta, donde se lleva adelante la "Justa del Saber" dedicada a la figura del Beato, una propuesta destinada a estudiantes del Nivel Primario que pone el foco en el conocimiento de su vida, obra y legado.

La iniciativa se desarrolla durante esta semana en escuelas primarias del departamento del Oeste catamarqueño y está orientada específicamente a alumnos del 2º Ciclo del Nivel Primario, comprendiendo a estudiantes de 4º, 5º y 6º grado.

La actividad se presenta como una propuesta educativa y cultural que busca promover el aprendizaje sobre la figura de Mamerto Esquiú mediante una modalidad participativa y apoyada en herramientas tecnológicas, en un contexto marcado por las celebraciones del Bicentenario del natalicio del Beato.

Una propuesta educativa

Uno de los aspectos destacados de la "Justa del Saber" es la utilización de tecnología aplicada al desarrollo de la competencia. Según se informó, el certamen se realiza mediante una aplicación diseñada para garantizar transparencia durante cada una de las instancias de participación.

La utilización de esta herramienta tecnológica permite ordenar el desarrollo de las jornadas y brindar un sistema claro y dinámico para la evaluación de conocimientos de los estudiantes que forman parte de la competencia. Desde la organización señalaron que la propuesta tuvo una importante convocatoria en las distintas instituciones educativas del departamento y remarcaron el entusiasmo demostrado por los alumnos participantes.

Tras las etapas previas realizadas durante la semana, este viernes 8 de mayo se llevarán adelante las instancias finales del certamen. La jornada estará dividida en dos sedes:

Por la mañana en Fiambalá .

. Por la tarde en la ciudad de Tinogasta.

Estas finales marcarán el cierre de una actividad que convocó a estudiantes, docentes, directivos y familias en torno al conocimiento y valoración de la figura del Beato Mamerto Esquiú.

Un proyecto impulsado desde distintos sectores

Desde la Supervisión Pedagógica del departamento Tinogasta destacaron el carácter articulado de la iniciativa y el acompañamiento institucional que permitió concretar la propuesta.

En ese sentido, explicaron que se trata de "un importante proyecto que nace desde la Senaduría Provincial, y que contó con el acompañamiento de los supervisores del departamento Tinogasta, profesores Miguel Trejo y Cristian Paredes". Asimismo, remarcaron la participación activa de las instituciones educativas y el compromiso demostrado por los estudiantes durante el desarrollo de las distintas instancias de la competencia.

"La propuesta tuvo una gran convocatoria y una destacada participación de alumnos de las distintas instituciones educativas del departamento, quienes demostraron compromiso, entusiasmo y conocimiento en torno a la vida y obra de nuestro querido Beato", señalaron desde la Supervisión Pedagógica.

La iniciativa se inserta dentro de una serie de actividades impulsadas en distintos ámbitos de la provincia con motivo del Bicentenario del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú, una figura profundamente ligada a la historia, la cultura y la identidad catamarqueña.

Participación de sacerdotes

Las jornadas también contaron con la presencia de representantes de la Iglesia que acompañaron las actividades vinculadas al certamen educativo.

El padre Javier Cisternas, párroco de Nuestra Señora de Fátima con sede en Fiambalá, participó del acto de apertura de la competencia, sumándose a las actividades desarrolladas junto a estudiantes y docentes. Por otra parte, el padre Oscar Tapia, párroco de la Sagrada Familia de Capital, acompañó las jornadas durante su visita a Fiambalá, donde brindó una charla sobre el Beato Esquiú.

La presencia de ambos sacerdotes aportó un marco de acompañamiento espiritual y formativo a una propuesta que busca profundizar el conocimiento sobre la figura del Beato desde una perspectiva educativa y cultural.