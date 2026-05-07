Consultas respiratorias en Catamarca: ¿cómo funciona el sistema de urgencias?

Ante el aumento sostenido de consultas vinculadas a enfermedades respiratorias y la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio de Salud de la provincia difundió información sobre el funcionamiento del sistema de atención de urgencias y emergencias que se aplica en hospitales y centros de salud con Servicio de Guardia.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el sistema utilizado es el denominado Triage Hospitalario, un método de clasificación de pacientes que permite establecer prioridades de atención de acuerdo con la gravedad del cuadro clínico de cada persona.

El objetivo principal de este mecanismo es detectar rápidamente a aquellos pacientes que requieren asistencia médica inmediata, especialmente en contextos donde la demanda de atención crece de manera considerable, como ocurre actualmente con las patologías respiratorias. La cartera sanitaria indicó que durante las últimas semanas se registró un incremento significativo en las consultas por guardia, particularmente en el área pediátrica, situación que genera tiempos de espera más prolongados en distintos centros asistenciales.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de que la comunidad comprenda que en los servicios de guardia la atención no se realiza según el orden de llegada, sino de acuerdo con el nivel de urgencia que presenta cada paciente.

Qué es el sistema de Triage Hospitalario

El triaje o Triage Hospitalario es un sistema utilizado para clasificar pacientes según la gravedad de su estado de salud y la necesidad de atención inmediata. A través de este mecanismo, los equipos médicos y de enfermería determinan el nivel de urgencia de cada caso y asignan una prioridad de atención utilizando una escala identificada por colores.

Cada categoría establece:

El nivel de urgencia .

. El tiempo estimado de espera .

. La gravedad del cuadro clínico.

El sistema busca optimizar la atención médica en situaciones de alta demanda y garantizar que los casos más graves sean asistidos con rapidez.

Nivel rojo: atención inmediata y riesgo vital

Dentro de la escala de clasificación, el color Rojo corresponde al Nivel de Urgencia 1. En estos casos, la atención debe ser inmediata porque la condición clínica del paciente representa un riesgo vital. Según detalló el Ministerio de Salud, algunos ejemplos de pacientes comprendidos dentro de esta categoría son:

Pacientes convulsionando .

. Politraumatizados .

. Personas con traumatismo de cráneo grave .

. Pacientes en paro cardiorrespiratorio.

Estos cuadros son considerados de máxima prioridad y requieren intervención médica urgente sin demoras.

Nivel naranja: cuadros que pueden agravarse rápidamente

El color Naranja corresponde al Nivel de Urgencia 2, con un tiempo estimado de espera menor a 30 minutos. En este grupo se encuentran pacientes cuya condición clínica puede evolucionar rápidamente hacia un deterioro severo o incluso provocar la muerte si no reciben atención oportuna.

Entre los ejemplos mencionados por Salud figuran:

Crisis asmática .

. Broncoespasmo .

. Vómitos constantes .

. Fiebre en menores de 3 meses .

. Fiebre en pacientes inmunodeprimidos .

. Deshidratación .

. Fracturas .

. Traumatismo de cráneo en menores de 2 años .

. Picaduras de escorpión .

. Mordeduras de perro.

Las autoridades sanitarias señalaron que estos cuadros requieren una evaluación y tratamiento rápidos para evitar complicaciones mayores.

Nivel amarillo: urgencias que necesitan atención rápida

La categoría identificada con el color Amarillo corresponde al Nivel de Urgencia 3 y establece un tiempo de espera inferior a dos horas. En estos casos, el paciente necesita un examen o tratamiento rápido debido a que su situación podría empeorar si no se actúa a tiempo.

Dentro de esta clasificación se incluyen pacientes con diarrea sin vómitos, fiebre en mayores de 6 meses y desmayos. Si bien no representan un riesgo vital inmediato, estos cuadros requieren control médico en el área de urgencias.

Nivel verde: patologías sin riesgo evidente para la vida

El color Verde corresponde al Nivel de Urgencia 4 y contempla un tiempo de espera de hasta cuatro horas. Según se explicó, se trata de pacientes que presentan condiciones médicas que no comprometen el estado general ni representan un riesgo evidente para la vida.

Entre los ejemplos incluidos en esta categoría aparecen:

Dolor de muela .

. Dolor de oído .

. Infección urinaria .

. Resfrío .

. Fiebre en mayores de 1 año.

Desde Salud remarcaron que, aunque estos casos requieren atención médica, no tienen la misma prioridad que los cuadros graves o potencialmente críticos.

Nivel azul: consultas de menor complejidad

Finalmente, el color Azul corresponde al Nivel de Urgencia 5, con un tiempo estimado de espera de hasta cinco horas. En esta categoría se ubican pacientes con problemas agudos o crónicos que no presentan signos de deterioro del estado general ni riesgo evidente para la vida. Entre las situaciones mencionadas por el Ministerio se encuentran:

Dolor de garganta .

. Lesiones en la piel .

. Lesiones por espinas .

. Heridas de varios días .

. Constipación .

. Fiebre en mayores de 2 años.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de comprender el funcionamiento del sistema de Triage para evitar confusiones y comprender por qué algunos pacientes son atendidos antes que otros.

En un contexto marcado por el incremento de enfermedades respiratorias y una mayor demanda de atención médica, especialmente en pediatría, el Ministerio de Salud reiteró que la clasificación por niveles de urgencia constituye una herramienta fundamental para garantizar una atención adecuada y priorizar los cuadros de mayor gravedad en hospitales y centros de salud de la provincia.