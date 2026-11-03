Alumnos de Saujil realizaron prácticas profesionales en Andalgalá

Estudiantes de 7° año de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 8 "Facundo Rentería" (EPET), de Saujil, desarrollaron parte de sus prácticas profesionales 2026 en la Sala de Industrias y el Laboratorio del Centro de Innovación Productiva (CIP) de la Municipalidad de Andalgalá, en una experiencia que contribuyó a consolidar los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

En este espacio, los futuros Técnicos en Industrias de Procesos tuvieron la posibilidad de vincular los contenidos teóricos con la práctica, desenvolviéndose en ámbitos de trabajo reales y fortaleciendo las capacidades técnicas necesarias para su futuro desempeño profesional.

Cabe destacar que estas prácticas profesionalizantes se realizan todos los años, dando continuidad a una propuesta formativa que busca fortalecer la preparación de los estudiantes mediante experiencias concretas en ámbitos de trabajo reales. Esta iniciativa reafirma la importancia de sostener los vínculos de cooperación entre las instituciones educativas y los organismos municipales, generando nuevas oportunidades de aprendizaje para los futuros técnicos.

"Se trata de una experiencia que representa una instancia fundamental en la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, ya que les permite conocer de cerca los procedimientos y las dinámicas propias del sector productivo, al tiempo que promueve el aprendizaje a través de la experiencia y el acercamiento al mundo laboral", expresó el ingeniero Ricardo Algañaraz, uno de los coordinadores de la EPET.

Por su parte, el profesor Eduardo Algañaraz, también coordinador de la institución, destacó la importancia de estas prácticas, que ponen de relieve el valor del trabajo articulado entre las instituciones educativas y los organismos municipales, generando oportunidades para que los jóvenes amplíen sus conocimientos y completen su formación técnica en espacios especializados.

Desde la dirección de la escuela expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Andalgalá por facilitar las instalaciones de la Sala de Industrias y del Laboratorio del CIP, haciendo posible esta instancia formativa. Asimismo, destacaron la colaboración de la Municipalidad de Saujil, que brindó el servicio de transporte para el traslado de los estudiantes.

Finalmente, hicieron extensivo el reconocimiento a los docentes y alumnos que participaron la semana pasada de las Prácticas Profesionalizantes 2026, reafirmando el valor del compromiso conjunto para acompañar la educación técnica y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para los jóvenes de la región.