Catamarca busca fortalecer la atención del infarto con una red provincial

El Ministerio de Salud de Catamarca continúa impulsando acciones destinadas a fortalecer la atención cardiovascular en toda la provincia, con especial énfasis en la asistencia de los pacientes que sufren un infarto. La iniciativa busca mejorar la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios, optimizar los circuitos de atención y derivación y contribuir a mejores resultados clínicos.

En ese marco, el organismo provincial avanza en el fortalecimiento de la Red Provincial de Atención del Infarto Agudo de Miocardio, una estrategia que procura mejorar la organización de los servicios de salud y favorecer una atención más eficiente para las personas que atraviesan una emergencia cardiovascular.

Las acciones se desarrollan en el ámbito del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) y cuentan con la participación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), institución con la que el Ministerio de Salud de la provincia suscribió un convenio marco.

El acuerdo representa una instancia de trabajo articulado entre ambas instituciones, orientada a consolidar progresivamente una red de atención que permita optimizar los procedimientos sanitarios vinculados con el infarto agudo de miocardio. La propuesta contempla distintas líneas de acción relacionadas con la organización de la asistencia, la actualización de herramientas clínicas y la formación de los profesionales que intervienen en la atención de los pacientes.

Un convenio para consolidar la Red Provincial de Atención del Infarto

En el marco del Programa de Salud Cardiovascular, el Ministerio de Salud de Catamarca y la Sociedad Argentina de Cardiología firmaron un convenio marco con el objetivo de fortalecer la Red Provincial de Atención del Infarto Agudo de Miocardio.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones buscan favorecer el desarrollo progresivo de la red, a través de la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar diferentes aspectos de la atención sanitaria.

El trabajo conjunto estará orientado a optimizar la organización de la asistencia, fortalecer la calidad de los servicios y mejorar los resultados clínicos de los pacientes que sufren un infarto. La consolidación de una red provincial implica avanzar en la articulación de los distintos componentes que intervienen en la atención, desde los procedimientos asistenciales hasta los circuitos de derivación y los criterios que deben orientar las decisiones de los equipos de salud.

En ese sentido, el convenio establece una línea de trabajo que contempla la elaboración, revisión y actualización de herramientas destinadas a ordenar y mejorar la atención cardiovascular.

El objetivo es que las acciones desarrolladas permitan fortalecer progresivamente la capacidad de respuesta sanitaria en toda la provincia, con una organización que favorezca la calidad asistencial y los resultados clínicos.

Protocolos, circuitos de atención y criterios de derivación

Uno de los ejes centrales del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Cardiología será la elaboración, revisión y actualización de los protocolos asistenciales.

Estas herramientas forman parte de las estrategias previstas para fortalecer la organización de la atención del infarto agudo de miocardio y contribuir a que los equipos sanitarios cuenten con procedimientos actualizados para el desarrollo de sus tareas. La iniciativa también contempla la revisión de los circuitos de atención y de los criterios de derivación, aspectos vinculados con la coordinación de los servicios de salud y la respuesta ante los pacientes que requieren asistencia cardiovascular.

El trabajo sobre estos componentes busca optimizar la organización de la red y favorecer una atención de mayor calidad.

Entre las principales líneas de acción contempladas en el convenio se encuentran:

Protocolos asistenciales: elaboración, revisión y actualización de los procedimientos destinados a la atención de pacientes con infarto agudo de miocardio.

Circuitos de atención: fortalecimiento de la organización de los recorridos asistenciales dentro de la red provincial.

Criterios de derivación: revisión y actualización de las pautas para orientar las derivaciones de pacientes.

Indicadores de calidad: desarrollo y actualización de herramientas para contribuir a la evaluación y mejora de la atención.

Capacitación continua: implementación de programas de formación destinados a los equipos de salud de la provincia.

Estas acciones constituyen parte del proceso de desarrollo progresivo de la Red Provincial de Atención del Infarto Agudo de Miocardio, con el propósito de mejorar la organización de la asistencia y fortalecer la respuesta sanitaria.

Capacitación continua para los equipos de salud

Otro de los componentes centrales del convenio será la implementación de programas de capacitación continua y actualizada destinados a los equipos de salud de Catamarca.

La formación de los profesionales y trabajadores sanitarios forma parte de las acciones previstas para fortalecer la capacidad de respuesta ante los pacientes que sufren un infarto. El acuerdo contempla que las capacitaciones se desarrollen de manera continua y con contenidos actualizados, en articulación con las estrategias destinadas a mejorar la calidad asistencial y los resultados clínicos.

La propuesta se vincula con la necesidad de fortalecer los conocimientos y las herramientas de los equipos que participan en los diferentes circuitos de atención cardiovascular.

En este marco, la capacitación se incorpora como una de las líneas de trabajo que acompañarán el desarrollo progresivo de la red provincial, junto con la actualización de los protocolos, los circuitos de atención, los criterios de derivación y los indicadores de calidad.