Emotivas visita de la Virgen del Valle a los viales y SUTECA

En una nueva semana de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle visitó durante la mañana de este martes 3 de noviembre distintas sedes sindicales y una estación de servicio de la Capital catamarqueña. La presencia de la Madre Morena fue recibida con respeto, devoción, alegría y gratitud por trabajadores, autoridades y personas que se encontraban en cada uno de los lugares.

La peregrinación forma parte de las actividades de preparación para las próximas fiestas de diciembre, en las que se honra a la Patrona de Catamarca. A través de estas visitas, la Sagrada Imagen continúa acercándose a distintos ámbitos de la vida cotidiana, acompañando a quienes desempeñan sus tareas en instituciones públicas, organizaciones sindicales y espacios de trabajo.

La jornada comenzó a primeras horas de la mañana en el Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado frente al Paseo General Navarro, conocido popularmente como La Alameda. Posteriormente, la Virgen llegó a la sede del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), en calle Esquiú al 600, y también visitó la estación de servicio YPF Matías Amengual, situada sobre avenida Ocampo.

En cada uno de estos espacios, la llegada de la imagen peregrina estuvo acompañada por momentos de oración y expresiones de fe, con la participación de trabajadores, autoridades y personas que se sumaron a recibirla.

Oración y agradecimiento en el Sindicato de Luz y Fuerza

La primera visita de la mañana tuvo lugar en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde la imagen de Nuestra Señora del Valle fue recibida con respeto y devoción por las personas que allí desempeñan sus tareas diarias.

Los presentes pusieron a los pies de la Virgen sus peticiones y acciones de gracias, en un momento de encuentro espiritual que tuvo como eje la figura de María como Madre y acompañante de la vida cotidiana. El padre Facundo Brizuela, rector del Santuario Catedral, tuvo a su cargo el momento de oración. Durante su reflexión, tomó como referencia un pasaje del Evangelio de San Juan que relata el momento en que María se encontraba al pie de la cruz junto al discípulo Juan.

A partir de ese episodio, el sacerdote expresó: "Nosotros que creemos en Jesús, adoptamos a María como Madre. Por eso hoy es un motivo de alegría ya que la Madre nos visita en el lugar de trabajo".

La reflexión vinculó la presencia de la Virgen con las actividades laborales y las circunstancias que atraviesan quienes forman parte de la institución. En ese sentido, Brizuela invitó a los presentes a encomendar a María distintos aspectos de sus vidas.

"Encomendemos todas las circunstancias de nuestra vida, nuestras familias, las preocupaciones, las enfermedades, el trabajo, a quienes representamos, todo esto, a la Virgen María", expresó. Luego de las palabras del rector del Santuario Catedral, todos los presentes rezaron el Ave María, como saludo a la Madre del Valle.

Suteca recibió a la Patrona de Catamarca

La segunda visita de la jornada se desarrolló en la sede del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Suteca), ubicada en calle Esquiú al 600 de la Capital.

La llegada de la Madre Morena estuvo marcada por un clima de fiesta. Entre cantos, vivas y aplausos, la imagen peregrina fue recibida con alegría y gratitud por las autoridades del gremio, encabezadas por su secretario general, Juan Godoy, y por quienes trabajan en la organización sindical docente.

Godoy agradeció la presencia de la Patrona de Catamarca en ese día y destacó la valiosa intercesión de la Virgen durante situaciones personales vinculadas con la salud.

"Hemos transitado situaciones personales de salud", señaló al referirse al acompañamiento recibido. Asimismo, resaltó la guía y protección de María en el servicio de salud que brindan en ese lugar y en la tarea sindical orientada a lograr una mejora de la condición social de los afiliados.

La visita también contó con la participación del padre Leandro Roldán, capellán del Santuario Catedral, quien agradeció la bienvenida y la disposición de corazón de quienes recibieron a la Madre. El sacerdote recordó que la comunidad ya se encuentra en un clima de preparación para vivir las próximas fiestas de la Inmaculada Concepción. En ese marco, expresó: "Ella ahora viene a visitarlos y también los va a recibir en esos días de fiesta, para que podamos celebrarla durante la novena".

Seguidamente, invitó a todos los presentes a realizar una oración, con el propósito de encontrar en María una Madre en quien sostenerse y cobijarse.

"Que podamos encontrar en Ella a esa Madre en quien sostenernos y cobijarnos; que en esta mañana podamos venerarla, poniendo en sus manos todo lo que hay en nuestro corazón, lo personal, lo familiar, lo institucional, todo lo que día a día trabajan en este lugar", manifestó.

La oración puso en el centro las preocupaciones personales, familiares e institucionales, así como las tareas que se desarrollan cotidianamente en la sede gremial.

La Virgen también visitó la estación de servicio

Durante la misma mañana, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle llegó a la estación de servicio YPF Matías Amengual, que abrió sus puertas para recibirla.

La Sagrada Imagen fue trasladada en brazos del padre Ángel Nieva, sacerdote que colabora en la pastoral del Santuario Catedral. Su llegada fue recibida con alegría y devoción por el responsable de la estación de servicio, el señor Roberto Amengual, además de los empleados y clientes que se encontraban en el establecimiento ubicado sobre avenida Ocampo.

En ese espacio de trabajo, el sacerdote invitó a los presentes a rezar la Oración del Año Mariano Nacional. Luego, impartió la bendición a todas las personas que participaron del encuentro.

La visita permitió que trabajadores y clientes compartieran un momento de oración junto a la Virgen, en medio de las actividades habituales de la estación de servicio.

De esta manera, la Madre del Valle continúa preparando los corazones de sus hijos para vivir las próximas fiestas de diciembre, a través de un recorrido que incluye distintos ámbitos de la comunidad catamarqueña.

La peregrinación continuará en la Liga Chacarera de Fútbol

El recorrido de la Sagrada Imagen no concluyó con las visitas realizadas durante la mañana. Para este martes 3 de noviembre, está previsto que continúe por la tarde en la Liga Chacarera de Fútbol, donde permanecerá de 17:30 a 19:30.

La agenda de la peregrinación contempla nuevas visitas durante el miércoles, jueves y viernes, con presencia en instituciones educativas, organismos públicos, espacios de contención, entidades vinculadas con la seguridad y organizaciones comunitarias.

Cronograma de visitas de la Virgen del Valle

Las próximas actividades previstas para la imagen peregrina son las siguientes:

Miércoles 4 de noviembre

De 9:00 a 18:00: IGOM.

De 8:00 a 12:00: Tribunal Penal Juvenil.

De 17:00 a 20:00: Centro Vecinal San Martín de Porres.

De 9:00 a 13:00: Cultura, Turismo y Deporte.

Jueves 5 de noviembre

De 9:00 a 18:00: Policía Federal.

De 8:00 a 18:00: Centro de Contención Huayna Huasi.

De 8:00 a 19:30: Escuela Secundaria Nº 50 Héroes de Malvinas.

Viernes 6 de noviembre

De 8:30 a 12:00: Equipo Técnico de los Juzgados de Familia y Atención a la Víctima.

De 18:30 a 20:00: APPAC.

De 9:00 a 12:00: Dirección de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad.

A las 14:00: Escuela Belgrano.

De 8:00 a 18:00: Colegio Pía Didoménico, Nivel Primario.