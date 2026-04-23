Amenazas en las escuelas: SIDCA exige la creación inmediata de Mediación Escolar

En semanas marcadas por la tensión en el ámbito educativo de Catamarca por las amenazas en las escuelas, Si.D.Ca formalizó este jueves un pedido de carácter urgente ante el Ministerio de Educación, Trabajo, Planificación, Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología. La solicitud, dirigida a la titular de la cartera, C.P.N. Verónica Soria, no se limita a una inquietud administrativa, sino que nace de lo que el gremio califica como una "realidad dolorosa y alarmante" que atraviesa las instituciones de la provincia.

La nota presentada surge tras una reunión previa con las autoridades ministeriales, donde se adelantó una reorganización del área con nuevas direcciones vinculadas a Educación Rural, Discapacidad y Mediación. Sin embargo, ante la velocidad de los acontecimientos, el gremios demanda que, mientras se concreta la estructura formal de la Dirección de Mediación Escolar, se disponga de forma inmediata la conformación de una Coordinación de Intervención y Abordaje Integral de las Conflictividades Escolares.

Amenazas y armas en las escuelas

El trasfondo de esta solicitud es preocupante. Las escuelas de Catamarca están siendo escenario de hechos que generan una "profunda preocupación" en alumnos, padres y docentes. Según el contenido de la denuncia gremial y los reportes recientes, se han suscitado acontecimientos tales como:

Amenazas de bomba constantes que interrumpen el ciclo lectivo.

Episodios intimidatorios y disparos que han puesto en riesgo la integridad física.

Aparición de menores con armas de fuego de juguete, un fenómeno que incrementa la sensación de desprotección.

Escenarios de tensión y desgaste emocional entre el personal y los distintos actores de la comunidad.

Desde la organización sindical advierten que esta realidad no puede ser "naturalizada ni postergada", ya que detrás de las cifras existen personas, trabajadores y familias enteras atravesadas por el miedo y la incertidumbre ante la falta de respuestas concretas por parte del Estado.

La necesidad de un equipo interdisciplinario

El SIDCA es enfático en que el abordaje de esta crisis no puede limitarse a la aplicación de sumarios o sanciones cuando el conflicto ya ha estallado. La propuesta central radica en la operatividad de un equipo interdisciplinario que cuente con profesionales idóneos, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales, abogados y profesionales de gabinete. Este equipo debe tener la capacidad real de actuación territorial, preventiva y técnica para intervenir de manera urgente en cada situación que lo requiera.

Para que esta coordinación sea efectiva, el gremio solicita que el Ministerio dote al área de los recursos materiales necesarios. Se ha solicitado la asignación de vehículos oficiales (camionetas y móviles aptos), muchos de los cuales fueron adquiridos en gestiones anteriores, además de mobiliario, equipamiento e insumos de trabajo. El objetivo es que la presencia del Estado sea "real en el terreno", llegando a cada departamento y localidad de la provincia de Catamarca, brindando herramientas y acompañamiento a los docentes que, en muchas ocasiones, se encuentran expuestos y solos frente a realidades complejas.

Llamado a la responsabilidad política y humana

La misiva finaliza con un petitorio de cuatro puntos fundamentales que buscan la defensa de la escuela y de quienes la sostienen diariamente. Bajo la premisa de que "defender al alumno también es defender al docente", el gremio insta a la ministra Verónica Soria a actuar con responsabilidad, sensibilidad y firmeza.

Hasta el momento, la cartera educativa no ha emitido acciones puntuales frente a esta crisis, la cual se desarrolla en pleno proceso de cambio de autoridades. Para el SIDCA, el Estado debe intervenir para evitar que la convivencia se rompa definitivamente, garantizando condiciones dignas, seguras y humanas para el ejercicio de la tarea educativa en toda la provincia.