Operan a "El Topo" tras la brutal golpiza: es este jueves

Luego del violento episodio que lo dejó internado desde fines de marzo, Alberto René Centeno, conocido popularmente como "El Topo", será sometido este jueves a una intervención quirúrgica que marca un punto central en su proceso de recuperación. La operación, de carácter maxilofacial, se realiza desde las 8 de la mañana, tras confirmarse que el paciente se encuentra en condiciones clínicas para ingresar al quirófano.

La información fue dada a conocer por el diputado provincial Javier Galván, quien a través de sus redes sociales llevó tranquilidad a la comunidad al señalar que "El Topo" está siendo atendido adecuadamente y que la intervención será posible gracias a la llegada de la prótesis necesaria para reparar el daño sufrido en su mandíbula.

El procedimiento representa un paso determinante en la evolución médica del paciente, que permanece hospitalizado desde el 31 de marzo, fecha en la que se produjo la agresión que derivó en su estado actual.

Acompañamiento familiar

En sus declaraciones, Galván destacó no solo el estado de salud de Centeno, sino también el entorno que lo rodea durante su internación. En ese sentido, remarcó que el paciente se encuentra acompañado de manera permanente por su familia, que no se ha separado de él desde el momento del ataque.

El legislador subrayó además el fuerte vínculo que "El Topo" mantiene con la comunidad catamarqueña, lo que ha generado una amplia preocupación social en torno a su estado de salud. "Sé lo mucho que lo quiere la gente de Catamarca", expresó, al tiempo que consideró importante transmitir calma en un contexto de alta sensibilidad pública.

En ese marco, llamó a mantener la confianza en el equipo médico y a sostener el acompañamiento colectivo. "Ahora queda confiar en los médicos y seguir acompañándolo entre todos", afirmó.

Detalles del procedimiento quirúrgico

La intervención a la que será sometido Centeno corresponde al área de la cirugía maxilofacial, especialidad encargada de tratar lesiones en la estructura ósea y tejidos de la cara. En este caso, la operación tiene como objetivo reparar los daños ocasionados por la golpiza en la mandíbula, para lo cual fue necesaria la incorporación de una prótesis específica.

El desarrollo de la cirugía dependerá de las condiciones clínicas del paciente, que según lo informado se encuentra en estado apto para afrontar el procedimiento. La concreción de esta intervención marca un avance en su tratamiento, luego de semanas en las que su evolución estuvo sujeta a la estabilización de su cuadro.

La causa judicial

En paralelo al proceso médico, la causa judicial vinculada a la agresión también registró novedades significativas. El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta resolvió este martes modificar la calificación legal contra Santino Vera, imputado por el ataque a Centeno.

Inicialmente, el hecho había sido encuadrado como homicidio en grado de tentativa, una figura que implica la intención de causar la muerte sin que el resultado se concrete. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la acusación fue reformulada como lesiones graves.

Este cambio en la tipificación penal responde a una reevaluación de los elementos probatorios reunidos durante la investigación, lo que redefine el encuadre jurídico del caso y sus posibles consecuencias judiciales.

Un caso que conmueve a Catamarca

La situación de "El Topo" ha generado un fuerte impacto en la sociedad catamarqueña, tanto por la gravedad del hecho como por el reconocimiento que tiene la víctima en el ámbito local. Su estado de salud, la evolución de su tratamiento y las decisiones judiciales en torno al caso han sido seguidas de cerca por la comunidad.

En este contexto, la cirugía prevista para este jueves se presenta como un momento clave, no solo desde el punto de vista médico, sino también en términos simbólicos, al representar una instancia de avance en la recuperación tras un episodio de extrema violencia.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la causa judicial continúa marcando el rumbo de la investigación, con una recalificación que introduce nuevos elementos en el análisis del hecho.