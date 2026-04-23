Salud impulsa una campaña con jóvenes para prevenir el consumo de tabaco

El Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha una nueva acción de prevención orientada al consumo de tabaco, con un enfoque centrado en la participación activa de jóvenes. La ministra Johana Carrizo encabezó la entrega de remeras al grupo Aire Joven, que tendrá un rol clave en la difusión de información y concientización en el marco de la Presentación de Buzo 2026, uno de los eventos estudiantiles más convocantes.

La iniciativa busca reforzar el abordaje preventivo en ámbitos donde se concentran adolescentes y jóvenes, priorizando la cercanía generacional como herramienta para transmitir mensajes de salud. En este sentido, la propuesta se apoya en la premisa de que la comunicación entre pares puede resultar más efectiva a la hora de generar impacto y reflexión sobre los hábitos de consumo.

Aire Joven: organización y trabajo territorial

El grupo Aire Joven está integrado por alrededor de 60 jóvenes que trabajan de manera articulada con el Ministerio de Salud en acciones de concientización. Según explicó su coordinador, Sergio Cortez, la iniciativa surgió a partir de la preocupación por el avance de nuevos productos que afectan la salud de los jóvenes.

"Somos jóvenes independientes que, junto al Ministerio, surgió la idea de trabajar en base a los nuevos productos que están afectando la salud de los jóvenes", señaló. Además, destacó que el grupo viene desarrollando tareas de sensibilización y que ahora se suma a una instancia de mayor visibilidad en eventos masivos.

En esta nueva etapa, Aire Joven trabajará junto a Punto Joven, consolidando una estrategia conjunta que apunta a intervenir directamente en espacios donde se desarrollan actividades estudiantiles.

La Presentación de Buzo como escenario de prevención

La Presentación de Buzo 2026 fue elegida como uno de los principales espacios para desplegar la campaña. Este evento, que convoca a estudiantes en un momento significativo de su trayectoria educativa, se convierte en una oportunidad para introducir mensajes vinculados al cuidado de la salud.

Durante la actividad, los integrantes de Aire Joven estarán encargados de brindar información y generar instancias de diálogo con los asistentes, enfocándose en los riesgos asociados al consumo de tabaco y sus nuevas variantes.

La presencia del grupo en este contexto busca aprovechar la dinámica social del evento para promover la reflexión y el intercambio, en un entorno donde los jóvenes son protagonistas.

Enfoque en los nuevos productos de consumo

Uno de los ejes centrales de la campaña es la concientización sobre los nuevos productos de tabaco, particularmente los vapers, que han ganado presencia entre los jóvenes.

La referente del Programa de Control de Tabaco, Mariné Reartes, explicó que la iniciativa se enmarca en una estrategia de sensibilización que apunta a informar sobre estos dispositivos y sus implicancias para la salud.

"El grupo busca sensibilizar e informar bajo el lema 'Un joven para concientizar a otro joven'", señaló, destacando la importancia de la comunicación entre pares como herramienta clave en la prevención.

Este enfoque reconoce que los hábitos de consumo están cambiando y que las políticas de salud deben adaptarse a nuevas formas de acceso y uso de productos relacionados con el tabaco.

Una lógica de prevención basada en pares

El lema que guía la campaña, "Un joven para concientizar a otro joven", sintetiza la lógica de intervención adoptada por el Ministerio de Salud y las organizaciones involucradas. La estrategia se basa en la idea de que los mensajes transmitidos por personas del mismo grupo etario pueden generar mayor identificación y credibilidad.

En este sentido, la participación de Aire Joven no solo implica la difusión de información, sino también la construcción de espacios de diálogo donde los jóvenes puedan expresar dudas, inquietudes y experiencias vinculadas al consumo.