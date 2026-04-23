Confirmado: Nación enviará vacunas a todas las provincias

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el inicio de un nuevo envío de vacunas a todas las jurisdicciones del país, en el marco de un operativo destinado a regularizar las entregas correspondientes al segundo trimestre del año. La medida, que comenzará a implementarse a partir del próximo viernes 24 de abril, responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de insumos clave en el sistema sanitario, tras una serie de demoras vinculadas al contexto internacional.

El esquema de distribución fue diseñado a partir de un cronograma de entregas acordado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de asegurar que las dosis lleguen de manera progresiva y sostenida a cada provincia. Esta coordinación busca, además, aportar previsibilidad a las jurisdicciones, que dependen de estos envíos para sostener sus calendarios de vacunación.

Impacto del contexto geopolítico en el suministro

Desde la cartera sanitaria nacional se explicó que el proceso de distribución se vio condicionado por factores externos. En un comunicado oficial, se señaló que "ante las complejidades del contexto geopolítico actual, se trabajó de manera conjunta para mitigar el impacto de las demoras del transporte internacional".

Estas dificultades, que afectan la logística global, obligaron a rediseñar los mecanismos de adquisición y distribución. En este marco, el trabajo articulado con la OPS permitió establecer un plan que contemple las contingencias y reduzca los efectos de posibles interrupciones en la cadena de suministro.

Detalle del envío y vacunas incluidas

El operativo que comenzará el 24 de abril contempla el envío de alrededor de 1.200.000 dosis, que serán distribuidas en distintas etapas según el tipo de vacuna y la disponibilidad logística.

Entre las vacunas incluidas en esta primera fase se encuentran:

BCG

Hepatitis B

Pentavalente

Triple bacteriana (celular y acelular)

Varicela

Meningococo B

En cuanto al calendario de distribución, se estableció que:

En varios casos, los envíos se completarán el 28 de abril .

. En otros, la distribución se realizará de manera escalonada durante el mes de mayo.

Este esquema mixto responde a la necesidad de adaptar la logística a las condiciones de disponibilidad y transporte de cada tipo de vacuna.

Un plan con actualizaciones periódicas

Uno de los ejes centrales del acuerdo entre Nación y la OPS es la implementación de un sistema que permita brindar mayor certidumbre a las provincias y a la ciudadanía. En ese sentido, se definió sostener un plan de entregas que incluirá actualizaciones periódicas sobre las fechas estimadas y el avance de los envíos.

Esta modalidad apunta a fortalecer la planificación sanitaria en cada jurisdicción, permitiendo anticipar la recepción de dosis y organizar las campañas de vacunación con mayor precisión.

Transparencia y coordinación técnica

El Ministerio de Salud también destacó que el proceso se desarrollará bajo criterios de transparencia en las compras y en la gestión de los suministros, en línea con los estándares acordados con la OPS. En este sentido, se remarcó la importancia del intercambio técnico sobre los hitos operativos de cada adquisición, lo que permite monitorear el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas.

Asimismo, se subrayó que el trabajo coordinado entre ambas partes tiene como objetivo fortalecer la previsibilidad de los suministros y reducir el impacto de eventuales contingencias internacionales en el futuro.

Previsibilidad en el sistema sanitario

El relanzamiento del esquema de distribución de vacunas se inscribe en un contexto marcado por desafíos logísticos globales, pero también por la necesidad de sostener políticas sanitarias de alcance federal. La articulación con la OPS y la implementación de un cronograma con seguimiento continuo aparecen como herramientas clave para garantizar la llegada de dosis a todo el país.

Con el inicio de los envíos previsto para el 24 de abril, el Gobierno nacional busca no solo regularizar el flujo de vacunas, sino también consolidar un sistema de distribución más previsible, transparente y coordinado, capaz de responder a las demandas del sistema de salud en un escenario internacional complejo.