Andalgalá coordinó la agenda anual de actos escolares y anunció nuevos talleres artísticos

En un esfuerzo por consolidar la sinergia entre las instituciones educativas y la gestión pública, la Municipalidad de Andalgalá ha dado un paso fundamental en la planificación de su calendario cívico y cultural. A través de una convocatoria formal, la Secretaría de Cultura local logró reunir a los máximos responsables de los establecimientos de enseñanza para establecer una hoja de ruta común que regirá durante todo el período lectivo 2026.

El encuentro, que tuvo como epicentro la articulación institucional, fue encabezado por el secretario de Cultura, Rodrigo Ramos, quien recibió a directivos de diversas modalidades y gestiones. La mesa de trabajo contó con la participación de autoridades de escuelas primarias, secundarias, rurales y privadas, asegurando una representación integral de la comunidad educativa andalgalense. El objetivo primordial de esta mesa de diálogo fue diagramar con precisión la agenda de actos escolares, garantizando que las celebraciones centrales del año cuenten con el respaldo y la organización necesaria para su correcto desarrollo.

Articulación institucional para los actos centrales

Durante la reunión, se sentaron las bases para el despliegue de las festividades que conmemoran las fechas patrias y eventos significativos del calendario nacional y provincial. El secretario Ramos destacó que, si bien aún resta ajustar pormenores técnicos, el esquema general ya se encuentra definido. La planificación anticipada busca evitar superposiciones y potenciar el brillo de cada convocatoria en el departamento.

"Tuvimos una reunión en donde se pudo coordinar con los diferentes directivos los actos centrales que vamos a llevar adelante durante todo el año. Si bien hay que cerrar algunos detalles, ya están todos coordinados", puntualizó el funcionario. Esta previsibilidad permite a las escuelas organizar sus proyectos pedagógicos con antelación, sabiendo que el municipio asume un rol activo en la coordinación general.

Logística y colaboración municipal: el pedido de las escuelas

Uno de los puntos más relevantes del cónclave fue la escucha activa de las demandas docentes. Los directivos de los niveles primario, secundario y rural, así como los representantes de los colegios privados, expusieron una serie de necesidades de colaboración que resultan críticas para la ejecución de los actos.

La asistencia comprometida por la Municipalidad de Andalgalá se centrará en los siguientes ejes:

Materia logística: Traslado de elementos, armado de escenarios y disposición de recursos técnicos para los eventos.

Apoyo organizativo: Coordinación de protocolos y asistencia del personal de la Secretaría de Cultura en los actos centrales.

Acompañamiento institucional: Presencia y soporte continuo desde el área de Cultura para resolver eventualidades de cada establecimiento.

Al respecto, Rodrigo Ramos fue enfático al asegurar el respaldo oficial: "Los diferentes directivos plantearon la colaboración que ellos piden al municipio y se los va a acompañar desde esta área", afirmó, ratificando el compromiso de la gestión con la educación pública y privada.

Expansión de la oferta cultural y talleres artísticos

Más allá de la formalidad de los actos escolares, la Secretaría de Cultura aprovechó el marco del inicio del ciclo lectivo para anunciar una ambiciosa propuesta de talleres artísticos. Esta iniciativa está diseñada para ser abierta a toda la comunidad, buscando transformar los espacios municipales en centros de formación y ensayo.

En este sentido, Ramos adelantó que ya se han iniciado las gestiones con las academias de danzas locales para la cesión de lugares de práctica. Además, hizo un llamado a los ciudadanos que deseen presentar proyectos culturales propios: "A las personas que quieran participar con alguna propuesta estamos dispuestos a ayudarlos de alguna manera", expresó el secretario.

La oferta cultural de Andalgalá para este 2026 se verá enriquecida con disciplinas que incluyen:

Teatro: Espacios de formación actoral y ensayos grupales.

Talleres de artes visuales para fomentar la creatividad local.

Apoyo logístico y de infraestructura para las academias del departamento.

Próximos anuncios y participación comunitaria

El fortalecimiento de la participación comunitaria es el norte que guía estas acciones. Según informó el titular de Cultura, el cronograma detallado y las modalidades de inscripción para estas iniciativas serán anunciados oficialmente durante el mes de marzo. La intención es que, una vez iniciado el ritmo escolar, la comunidad cuente con opciones diversas para el desarrollo artístico personal.

Con esta agenda coordinada, Andalgalá se prepara para un año de intensa actividad institucional. La articulación entre el municipio y las escuelas rurales, urbanas y privadas no solo asegura el éxito de los actos escolares, sino que también sienta las bases para un desarrollo cultural sostenido que trasciende las aulas y se instala en los espacios públicos de la ciudad.