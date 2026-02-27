Huellas verticales: escalada en roca y aventura familiar en Catamarca

Quienes buscan una alternativa distinta para disfrutar del aire libre tendrán este sábado 28 una oportunidad imperdible en el entorno del Dique El Jumeal. De 15 a 19 horas se desarrollará la experiencia denominada "Huellas verticales", una actividad diseñada para que niños y adultos puedan iniciarse o profundizar en la escalada en roca.

El evento propone una salida desde el Playón Muelle de los Juncos, punto de partida desde donde los participantes realizarán el ascenso sobre superficies rocosas naturales. La dinámica requiere el uso de arneses y del propio cuerpo —manos y pies— como puntos de apoyo, garantizando una interacción directa con el terreno y un aprendizaje progresivo de la disciplina.

Durante cuatro horas, los asistentes estarán acompañados por instructores especializados, que combinan seguridad, guía técnica y motivación, permitiendo que la experiencia sea tanto segura como estimulante.

Beneficios de la escalada en roca

La escalada en roca no solo representa un deporte de aventura, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud integral y el desarrollo físico:

Fortalecimiento corporal: trabaja brazos, piernas, espalda y core.

Mejora del equilibrio y coordinación: cada movimiento exige precisión y control.

Concentración plena: la atención constante a los apoyos y al entorno desarrolla foco y disciplina.

Realizar esta actividad en escenarios naturales como El Jumeal añade un valor adicional: el contacto con el paisaje, el silencio de la montaña y las vistas panorámicas de la ciudad enriquecen la experiencia sensorial y emocional de los participantes.

Actividad abierta para todos

La propuesta de "Huellas verticales" está destinada a personas desde los 8 años en adelante, consolidándose como una alternativa ideal para familias y grupos de amigos. No se requiere experiencia previa; lo único necesario es la disposición para animarse a una actividad diferente y desafiante.

Se sugiere que los asistentes asistan equipados con:

Ropa deportiva cómoda

Zapatillas adecuadas para escalada o trekking

Botella con agua

Protector solar

Gorra

Repelente

El costo de la actividad es de 20 mil pesos, e incluye la asistencia de instructores y el uso de los elementos de seguridad necesarios para la práctica.

Inscripciones y agenda turística

Los interesados en reservar su lugar pueden comunicarse al +54 9 383 480 8339, donde recibirán información detallada sobre la actividad y las medidas de seguridad.

La experiencia "Huellas verticales" forma parte de un programa más amplio de actividades impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital. La agenda completa, con horarios y detalles de todas las propuestas, está disponible en la página web oficial y en las redes sociales de SFVC Turismo, permitiendo planificar la visita y explorar otras opciones para disfrutar del entorno natural y urbano de la ciudad.