Canal de la Colonia: culminan trabajos integrales de limpieza y reparación

Luego de varios días de intenso trabajo personal encabezado por la secretaria del Agua y la dirección de Riego Aguas Catamarca S.A.P.E.M., y con la colaboración de la municipalidad de Valle Viejo y Huillapima, se finalizó la limpieza y reparación del canal de La Colonia, una infraestructura clave para el sistema de riego de la región.

El canal de La Colonia constituye un corredor hídrico de relevancia estratégica. Inicia su recorrido desde el dique Las Pirquitas, llega a Payahuaico al canal matriz y desde allí, a cielo abierto, atraviesa una extensa zona poblada y productiva. Su traza cruza las localidades de:

Banda de Varela

Santa Rosa

Polcos

Valle Viejo

Pozo El Mistol

barrio Las Vías

barrio Los Plateados

Desde ese punto, continúa hasta su destino final en La Colonia, configurando un entramado hidráulico que impacta directamente en la actividad agrícola y en la vida cotidiana de numerosos vecinos.

El punto de partida: el canal matriz en San Antonio

Los trabajos dieron inicio en el canal matriz ubicado en la localidad de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Allí se actuó bajo estrictos criterios de seguridad y contemplando el uso de maquinaria pesada, elemento indispensable para abordar la magnitud de las tareas previstas.

La intervención incluyó una limpieza integral y el perfilado del canal, tanto en el piso como en sus laterales. El objetivo central fue:

Optimizar el escurrimiento del agua

Mejorar el funcionamiento general del sistema

Preservar las condiciones operativas

Beneficiar a los regantes de la zona

Estas acciones no sólo apuntaron a restituir la capacidad hidráulica del canal, sino también a garantizar su eficiencia en el tiempo, evitando obstrucciones y mejorando la conducción del recurso.

Puesta en valor en Barrio Los Plateados

Posteriormente, las tareas continuaron en la puesta en valor y limpieza del canal de riego en la zona del Barrio Los Plateados. En ese tramo, los trabajos incluyeron:

Hormigonado de paredes

Perfilado de las paredes y el piso

Mejoramiento estructural del canal

Previamente, se habían realizado tareas de limpieza y desmalezado desde el barrio Las Vías, asegurando que el tramo completo quedara en condiciones óptimas antes de avanzar con las intervenciones estructurales.

"No tirar basura": un pedido urgente a la comunidad

En paralelo a la finalización de las obras, desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se reiteró un pedido concreto a los pobladores de las zonas que recorre el canal de La Colonia: evitar tirar todo tipo de basura.

Según los informes realizados por el personal de riego perteneciente al ministerio, la cantidad de residuos arrojados por vecinos en las distintas zonas por donde atraviesa el canal es elevada. Esta situación genera consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema.

La acumulación de desechos produce un "embudo" en los sifones, lo que conlleva a:

Tapar las salidas de agua

Reducir el flujo

Perjudicar a los regantes

El informe detalla que en cada limpieza realizada se extraen grandes volúmenes y variedad de residuos, entre ellos:

Grandes cantidades de botellas de plástico

Bolsas con todo tipo de basura

Escombros

Restos de podas

Metales de gran porte

Animales muertos

La magnitud de estos hallazgos evidencia la presión que sufre el sistema y explica la necesidad de intervenciones periódicas de gran escala. Cada obstrucción no sólo compromete la infraestructura, sino que impacta directamente en quienes dependen del riego para sostener su producción.