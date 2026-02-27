Canal de la Colonia: culminan trabajos integrales de limpieza y reparación

Luego de varios días de intenso trabajo personal encabezado por la secretaria del Agua y la dirección de Riego Aguas Catamarca S.A.P.E.M., y con la colaboración de la municipalidad de Valle Viejo y Huillapima, se finalizó la limpieza y reparación del canal de La Colonia, una infraestructura clave para el sistema de riego de la región.
El canal de La Colonia constituye un corredor hídrico de relevancia estratégica. Inicia su recorrido desde el dique Las Pirquitas, llega a Payahuaico al canal matriz y desde allí, a cielo abierto, atraviesa una extensa zona poblada y productiva. Su traza cruza las localidades de:
Banda de Varela
Santa Rosa
Polcos
Valle Viejo
Pozo El Mistol
barrio Las Vías
barrio Los Plateados
Desde ese punto, continúa hasta su destino final en La Colonia, configurando un entramado hidráulico que impacta directamente en la actividad agrícola y en la vida cotidiana de numerosos vecinos.
El punto de partida: el canal matriz en San Antonio
Los trabajos dieron inicio en el canal matriz ubicado en la localidad de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Allí se actuó bajo estrictos criterios de seguridad y contemplando el uso de maquinaria pesada, elemento indispensable para abordar la magnitud de las tareas previstas.
La intervención incluyó una limpieza integral y el perfilado del canal, tanto en el piso como en sus laterales. El objetivo central fue:
Optimizar el escurrimiento del agua
Mejorar el funcionamiento general del sistema
Preservar las condiciones operativas
Beneficiar a los regantes de la zona
Estas acciones no sólo apuntaron a restituir la capacidad hidráulica del canal, sino también a garantizar su eficiencia en el tiempo, evitando obstrucciones y mejorando la conducción del recurso.
Puesta en valor en Barrio Los Plateados
Posteriormente, las tareas continuaron en la puesta en valor y limpieza del canal de riego en la zona del Barrio Los Plateados. En ese tramo, los trabajos incluyeron:
Hormigonado de paredes
Perfilado de las paredes y el piso
Mejoramiento estructural del canal
Previamente, se habían realizado tareas de limpieza y desmalezado desde el barrio Las Vías, asegurando que el tramo completo quedara en condiciones óptimas antes de avanzar con las intervenciones estructurales.
"No tirar basura": un pedido urgente a la comunidad
En paralelo a la finalización de las obras, desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se reiteró un pedido concreto a los pobladores de las zonas que recorre el canal de La Colonia: evitar tirar todo tipo de basura.
Según los informes realizados por el personal de riego perteneciente al ministerio, la cantidad de residuos arrojados por vecinos en las distintas zonas por donde atraviesa el canal es elevada. Esta situación genera consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema.
La acumulación de desechos produce un "embudo" en los sifones, lo que conlleva a:
Tapar las salidas de agua
Reducir el flujo
Perjudicar a los regantes
El informe detalla que en cada limpieza realizada se extraen grandes volúmenes y variedad de residuos, entre ellos:
Grandes cantidades de botellas de plástico
Bolsas con todo tipo de basura
Escombros
Restos de podas
Metales de gran porte
Animales muertos
La magnitud de estos hallazgos evidencia la presión que sufre el sistema y explica la necesidad de intervenciones periódicas de gran escala. Cada obstrucción no sólo compromete la infraestructura, sino que impacta directamente en quienes dependen del riego para sostener su producción.